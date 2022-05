GMC Hummer EV für 260.000 Dollar verkauft Kunden zahlen mehr als doppelten Listenpreis

GM baut seinen großen Elektro-Pick-up GMC Hummer EV seit Ende des vergangenen Jahres. Und obwohl die Edition 1 mit einem Listenpreis von 110.295 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 104.162 Euro) zu den teuren GM-Modellen gehört, haben bereits über 70.000 Kunden den Hummer bestellt. Da GM mit der Produktion die aktuelle Nachfrage nicht decken kann, explodieren die Preise für gebrauchte Hummer EV. Auf einer Online-Plattform hat ein Kunde jetzt 260.420 Dollar (245.938 Euro) bezahlt. Und das ist nicht der höchste Preis, den Fans in diesem Jahr für den Elektro-Pick-up gezahlt haben.

cars & bids Kunden zahlen aktuell Aufschläge in Höhe von 159 Prozent auf den Listenpreis, um einen gebrauchten GMC Hummer EV Pick-up zu bekommen.

Bis zu 159 Prozent über Listenpreis

Der jetzt verkaufte Hummer EV ging über das Online-Auktionshaus Cars & Bids weg. Nach 21 Geboten stand der Preis von 260.420 Dollar fest – der Käufer hat also einen Preis gezahlt, der 136 Prozent über dem Listenpreis liegt. Im März war allerdings ein anderer Hummer EV noch teurer: Der ging bei der Mecum-Glendale-Auktion in Arizona für 286.000 Dollar (270.096 Euro) weg, was gegenüber dem Listenpreis einer Steigerung von über 159 Prozent entspricht. In sozialen Netzwerken sind zeitweilig sogar Preise in Höhe von 310.000 und 325.000 Dollar aufgetaucht – es ist aber unbekannt, ob tatsächlich jemand einen Hummer EV für diese Summer gekauft hat.

cars & bids Der GMC Hummer EV Pick-up in der gut ausgestatteten Edition 1 kostet laut Liste 110.295 Dollar - damit gehört er zu den teuersten GM-Modellen.

Händler ebenfalls mit Aufschlägen

Auch mit seinen Händlern hat GM teilweise Mühe: Einige schlagen von sich aus 50.000 Dollar (47.220 Euro) auf den Listenpreis, um das Geschäft nicht späteren Weiterverkäufern zu überlassen. GM hat seine Händler zwar vor einem solchen Verhalten gewarnt, aber von Konsequenzen für diese Händler ist bisher nichts bekannt.

cars & bids Der große schwere Geländewagen fährt rein elektrisch.

GM baut Produktion aus

GM baut den GMC Hummer EV im Factory Zero-Werk im US-Bundesstaat Michigan. Aufgrund der hohen Nachfrage möchte GM wohl die Produktionskapazitäten des Werks ausbauen. Außerdem beginnt 2023 im gleichen Werk die Produktion der SUV-Variante des Hummer EV.

Fazit

Zeiten des Mangels sind Verkäufer-Zeiten: Da GM nicht mit der Produktion des GMC Hummer EV Pick-up hinterherkommt, schnellen die Preise für gebrauchte Modelle teilweise auf 286.000 Dollar (270.096 Euro) hoch – diesen Preis hat tatsächlich ein Kunde im März gezahlt. Das sind über 159 Prozent mehr als der Listenpreis.

Auch einige GM-Händler versuchen, das knappe Angebot für sich zu nutzen: Sie schlagen teilweise 50.000 Dollar (47.220 Euro) auf den Listenpreis auf. GM verurteilt diese Preispolitik, hat anscheinend aber nicht die Macht, diese zu unterbinden.

Als Gegenmaßnahme ist GM dabei, die Produktion des Hummer EV zu erhöhen – dies ist allerdings ein Prozess, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen ist. In der Zwischenzeit dürften noch einige GMC Hummer EV Pick-ups für 200.000 Dollar oder mehr den Eigentümer wechseln.