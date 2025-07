Günstiges Model Y: Neuer Billig-Tesla ist ein alter Bekannter

Tesla wird ein lange angekündigtes Einstiegsmodell auf den Markt bringen. Das kündigte Firmenchef Elon Musk fast beiläufig am Ende der Präsentation der jüngsten Quartalszahlen an. Allerdings steht nun fest, dass es sich dabei keineswegs um eine eigenständige Baureihe handeln wird. "Lasst die Katze aus dem Sack!", sagte Musk den anwesenden Journalisten, "es ist nur ein Model Y ."

Projekt E41 ist ein abgespecktes Model Y

Damit bestätigte er, was Reuters bereits vor mehreren Monaten berichtet hatte. Im Frühjahr 2025 hieß es, Tesla werde von seinem Elektro-SUV Model Y in Shanghai eine erheblich günstigere Variante produzieren. Die Nachrichtenagentur bezog sich dabei auf drei Tesla-Insider. Wegen des massiven Konkurrenzdrucks einheimischer Hersteller verliert Tesla auf dem aktuell weltweit größten Pkw-Absatzmarkt China kontinuierlich an Boden. Teslas Anteil am Markt für rein batterieelektrische Fahrzeuge ging 2024 von 11,7 auf 10,4 Prozent zurück – Tendenz weiter sinkend.