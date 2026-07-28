Hyundai Ioniq 9 Modellpflege 2027: An der Basis verbessert, an der Spitze erweitert

Die Produktaufwertung für den Ioniq 9 punktet vor allem mit einer deutlich aufgewerteten Serienausstattung bereits ab der Einstiegsversion. Gleichzeitig erweitert Hyundai das Angebot um die neue Topversion Blackline.

Mehr Serienausstattung, neues Top-Niveau Im Basismodell wird das bislang optionale Technik-Paket künftig serienmäßig angeboten. Zum erweiterten Ausstattungsumfang gehören damit die 360°-Kamera, die Einparkhilfe vorn, seitlich und hinten inklusive Notbremsfunktion, die Monitoranzeige für den Totwinkelassistenten, der Parkassistent mit Fernbedienung sowie der digitale Fahrzeugschlüssel 2.0.

Auf die Einstiegsversion folgt künftig die Ausstattungsvariante Centriq, die die bisherige Variante Techniq ersetzt. Neu serienmäßig ist hier die Sitzheizung für die dritte Sitzreihe. Auch die darüber positionierte Variante Uniq verfügt künftig serienmäßig über dieses Komfortmerkmal. Neu an der Spitze der Modellfamilie steht die Blackline, die auf schwarze Designelemente im Exterieur und Interieur, schwarze Leichtmetallfelgen sowie das serienmäßige Panorama-Glas-Schiebedach (sonst optional für 1.350 Euro) setzt.

Für Uniq und Blackline sind zudem digitale Außenspiegel für 1.400 Euro erhältlich. Darüber hinaus können beide Varianten mit dem 6-Sitzer-Swivel-Paket oder dem 6-Sitzer-Relax-Paket ausgestattet werden. Das Swivel-Paket umfasst drehbare Einzelsitze in der zweiten Sitzreihe, während das Relax-Paket Komfort-Einzelsitze mit Relax-Funktion bietet. Bestandteil beider Pakete ist zudem die bis in die zweite Sitzreihe verschiebbare Mittelkonsole. Beide Optionen kosten jeweils 1.000 Euro.

Ergänzend verfügen künftig alle Ausstattungsvarianten serienmäßig über die neue Generation des Notrufsystems eCall, über eine Walk-away-Verriegelung sowie eine Warnleuchte bei geöffneter Heckklappe.

Antriebe bleiben Unverändert bleibt das Antriebsangebot. Im Basismodell arbeitet an der Hinterachse ein 160 kW (218 PS) starker E-Motor. Darüber folgt die Allradvariante mit 226 kW (317 PS). Top-Antrieb ist weiter der Allradler mit 315 kW (428 PS). Immer an Bord ist eine 110 kWh große Batterie, die Reichweiten zwischen 600 und 620 Kilometern ermöglicht.

Marktstart und Preise Angepasst wurde allerdings das Preisniveau. Der Ioniq 9, der ab sofort bestellt werden kann, startet in der überarbeiteten Variante ab 70.850 Euro (nur Heckantrieb) und damit 1.000 Euro höher als bislang. Das Ausstattungsniveau Centriq (Heck- und Allradantrieb) ist ab 78.850 Euro zu haben, Uniq (nur mit Allradantrieb) startet ab 86.100 Euro und Blackline (nur mit dem Top-Motor) ab 89.950 Euro.