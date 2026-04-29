Neuer Freelander aus China kommt zu uns: Wiedergeburt des Land Rover-Klassikers als Riesen-SUV

Der Land Rover Freelander kehrt zurück, allerdings in grundlegend neuer Form. Was einst ein kompakter SUV innerhalb des Land-Rover-Programms war, wird nun zur eigenständigen Marke für elektrifizierte Geländewagen. Kurz nach der ersten Studie "Concept 97" folgte auf der Messe Auto China in Peking die Präsentation des ersten Serienmodells. Wie wir es inzwischen aus China gewohnt sind, wird aus einem Modell- ein Markenname und die einzelnen Produkte schlicht durchnummeriert. Dementsprechend heißt der optische Nachfolger des Land-Rover-Kompakt-SUV künftig schlicht Freelander 8.

Optisch klar am Vorbild orientiert Viele Merkmale der Anfang April 2026 vorgestellten Studie finden sich nahezu unverändert im Serienfahrzeug wieder. Dazu zählen die rechteckigen Leuchteinheiten, eine geschlossene Frontpartie ohne Kühlergrill und die markante hintere Seitenscheibe mit dreieckigem Zuschnitt sowie schräger D-Säule. Dieses Detail erinnert bewusst an den ersten Freelander der späten 1990er Jahre. Verantwortlich für das Design ist Phil Simmons, der bei Land Rover unter anderem am ursprünglichen Freelander, am Range Rover Velar sowie am Defender mitgewirkt hat.

Der neue Freelander 8 fällt deutlich größer aus als sein britischer Vorgänger. Mit 5.118 mm Länge erreicht er ein Gardemaß, mit dem Modelle wie der BMW X7 oder der Mercedes GLS unterwegs sind. In China geht der Freelander 8 mit drei Sitzreihen und jeweils Einzelsitzen in einer 2+2+2-Konfiguration an den Start. Für Europa ist das nicht geplant, zu uns kommt er als klassischer Fünfsitzer mit großem Kofferraum und Dreier-Sitzbank im Fond.

Video: Das war der alte Freelander

Hinter dem Neustart steht das Gemeinschaftsunternehmen Chery Jaguar Land Rover. Das seit Jahren bestehende Joint Venture produziert bislang Fahrzeuge von Jaguar Land Rover für den chinesischen Markt. Die Fahrzeuge entstehen in einem Werk in Changshu, China. In die Anlage wurden laut Konzernangaben mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar investiert. Sie ist auf eine Jahresproduktion von bis zu 200.000 Fahrzeugen ausgelegt und wird zusätzlich durch Investitionen in Elektromobilität und moderne, intelligente Fertigungstechnologien erweitert.

Für Europa als Plug-in-Hybrid Technisch basiert der Freelander 8 auf einer neuen Plattform, die verschiedene Antriebskonzepte erlaubt. Vorgesehen sind batterieelektrische Varianten, Plug-in-Hybride sowie Range-Extender-Versionen, bei denen ein Verbrennungsmotor als Stromerzeuger arbeitet. Für den chinesischen Markt wird ein 800-Volt-System zum Einsatz im vollelektrischen Freelander 8 genannt. Die Batterietechnik stammt von CATL und soll Schnellladen mit bis zu 350 kW ermöglichen. Für den Europastart kündigt das Unternehmen den Marktstart als Plug-in-Hybrid mit rund 160 Kilometer elektrischer Reichweite an.

Auch bei der Elektronik setzt der Hersteller auf chinesische Technologiepartner. Fahrerassistenzsysteme kommen von Huawei. Genannt wird ein Dachsensor mit LiDAR-Technik, ergänzt durch Kameras und zentrale Rechenhardware von Qualcomm. Das System soll sowohl klassische Assistenzfunktionen als auch Geländeerkennung unterstützen. Zusätzlich ist von mehreren Fahrprogrammen, einer elektronisch geregelten Hinterachssperre und Zweikammer-Luftfederung die Rede.

Verkauf in 90 Ländern Die neue Marke ist wie bereits erwähnt nicht nur für China vorgesehen. Zunächst richtet Freelander den Export auf den Nahen Osten aus, danach sollen Europa und Großbritannien erschlossen werden. Innerhalb von fünf Jahren strebt das Unternehmen eine Präsenz in über 90 Ländern an und plant, weltweit mehr als 1.100 Vertriebs- und Servicestandorte aufzubauen. Ein Verkauf über das Händlersystem von Jaguar Land Rover ist nicht geplant.

Historisch war der Freelander für Land Rover ein enorm wichtiges Modell, um den Massenmarkt zu erschließen. Die erste Generation erschien 1997 als kompakteres Einstiegsmodell unterhalb von Discovery und Range Rover. Zwei Generationen wurden gebaut, insgesamt liefen mehr als eine Million Fahrzeuge vom Band. 2014 endete die Baureihe offiziell, das Nachfolgemodell läuft seitdem als Land Rover Discovery Sport vom Band.

Marktstart und Preis Der Marktstart des Freelander 8 ist zunächst für China in der zweiten Jahreshälfte 2026 vorgesehen. Weitere Regionen sollen anschließend folgen. Genaue technische Daten und ein offizieller Exportstart sind noch nicht kommuniziert worden. Allerdings die Aussage, dass die Marke Freelander als "eigenständige globale Premium-Marke für elektrifizierte Fahrzeuge positioniert" werde. Demnach kann man sich bei uns bereits auf Preise einstellen, die der Fahrzeuggröße entsprechen.