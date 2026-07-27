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Hyundai Ioniq 9 Blackline: Schwarzfahren kann auch ein Statement sein

Hyundai Ioniq 9 Blackline
Schwarzfahren kann auch ein Statement sein

Hyundai führt für seinen vollelektrischen Premium-SUV Ioniq 9 eine neue, besonders exklusive Ausstattungsvariante ein. Die setzt voll auf Schwarz.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.07.2026
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Hyundai Ioniq 9 Blackline Sondermodell
Foto: Hyundai

Der koreanische Autobauer baut den Premium-Anspruch seines vollelektrischen SUV-Top-Modells weiter aus. Dazu hält ins Portfolio die neue Ausstattungsvariante Blackline Einzug. Die setzt, wie es der Name schon andeutet, auf viele dunkle Elemente und siedelt sich oberhalb der bisherigen Top-Ausstattung Uniq an.

Außen und innen schwarz

Blackline-Modelle des Ioniq 9 sind ausschließlich in der Mineraleffektlackierung Abyss Black erhältlich. Darüber hinaus unterstreichen schwarze Designelemente den Auftritt des vollelektrischen SUV zusätzlich. Dazu zählen das Hyundai-Logo in Mattschwarz, eine schwarze Dachreling, ein exklusives schwarzes Felgendesign sowie der ebenfalls schwarze Ioniq 9-Schriftzug am Heck. Zur Serienausstattung zählt immer ein Panorama-Glas-Schiebedach.

Auch im Innenraum prägen spezifische Blackline-Elemente das Erscheinungsbild. Ein schwarzer Dachhimmel, Türgriffe, Lenkrad und Mittelkonsole in schwarzem Chrom sowie die schwarze Türverkleidung sollen für ein besonders hochwertiges und modernes Ambiente sorgen.

Zu haben ist die neue Blackline-Variante ausschließlich in Kombination mit dem 315 kW (428 PS) starken Allradantrieb. Als Grundpreis rufen die Koreaner 89.950 Euro auf.

Fazit

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