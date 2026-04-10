Hyundai zeigt Ioniq-Zukunft: Wie cool sind denn diese Hyundais?

Der koreanische Autobauer Hyundai will den chinesischen Markt künftig auch mit vollelektrischen Modellen beackern. Dazu führt der Autobauer die neue Modellfamilie Ioniq ein. Einen ersten Ausblick auf die zukünftige Ausrichtung der Ioniq-Modellreihe in China liefern zwei neue Design-Konzeptfahrzeuge, die im Vorfeld der Auto China 2026 präsentiert wurden. Gezeigt wurden die Limousine Venus Concept und der Familien-SUV Earth Concept – beide sind als "Planeten" Teil des neuen Ioniq-"Universum". Auch die zukünftigen Serienmodelle werden nach Planeten benannt.

Die Venus Limousine Das Venus Concept hat sich, wie es der Name bereits suggeriert, ganz der Schönheit verschrieben. Die Silhouette des viertürigen Venus beschreibt eine einzige durchgehende Kurvenlinie, die vorn in einer spitzen Schnauze mit tief hängender Spoilerlippe und hinten in einem hohen Heck mit transparentem Spoiler mündet. Der schließt an eine durchgehende Glasfläche an, die von der Fronthaube bis zum Heck reicht. Die Dachholme fallen entsprechend filigran aus. Die LED-Scheinwerfer sind extrem schlank gezeichnet und weisen eine T-Form auf. Abgerundet wird der edle Auftritt durch eine goldfarbene Lackierung

Das Interieur setzt auf ein fahrerorientiertes, umlaufendes Cockpit, mit extrem breitem Bildschirm und breiter Mittelkonsole, das mit seiner mehrschichtigen Stimmungsbeleuchtung an die leuchtende Atmosphäre der Venus erinnern soll. Ein starker Materialkontrast zwischen weichem Wildleder und soliden, chrom-goldenen Verkleidungen an der Rückseite der Sitze verstärkt das Premium-Gefühl, während ein "Lumi" getaufter Avatar eine spielerische Verbindung zwischen Fahrer und Fahrzeug herstellen soll.

Der Earth SUV Als Familien-SUV ausgelegt, präsentiert sich das Earth Concept. Das kraftvolle Design setzt auf klare Kanten, kräftig ausgestellte Radläufe, einen bulligen Unterbau und ein filigranes Greenhouse mit skelettartig verstrebtem Glasdach. Die Türen öffnen gegenläufig, auf eine B-Säule wird verzichtet. Unterfahrschutzelemente verstärken die robuste Optik.

Der Innenraum setzt auf Komfort. Die Sitze (hinten drehbar) sind aus leichten Luftmodulen geformt. Für eine beruhigende Atmosphäre sorgt eine LED-Stimmungsbeleuchtung, versteckte Designelemente in Form von Kartenmustern sorgen für einen verspielten Charakter. Das absolut reduzierte Cockpit wird von einem großen Touchscreen dominiert.

Zur Technik beider Modelle macht Hyundai keinerlei Angaben.

Neben den Fahrzeugkonzepten stellte Hyundai auch eine Strategie vor, die darauf abzielt, die Ioniq-Modellpalette über reine Produkte hinaus zu einem Mobilitätserlebnis zu erweitern.