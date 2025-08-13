Irmscher Leapmotor i C10: Mit Allrad und fast 600 PS

Tuner Irmscher aus Remshalden bei Stuttgart hat schon mit vielen Marken aus dem Stellantis-Konzern zusammengearbeitet. Mit Leapmotor kommt jetzt eine weitere hinzu. Zum Auftakt der langfristig angelegten Zusammenarbeit bringen die Partner den Leapmotor i C10 nach Deutschland, wobei das i vor der Modellbezeichnung typisch für Irmscher-Modelle ist.
Der Irmscher Leapmotor i C10 basiert auf der neuen Allradvariante des Elektro-SUV, den Leapmotor Schweiz bereits angekündigt hat. Gegenüber den bislang angebotenen C10-Modelle setzt die Allradversion auf eine 800-Volt-Plattform sowie einen Antrieb, der aus zwei Elektromotoren besteht. Als Gesamtleistung werden satte 585 PS genannt. Die neue LFP-Batterie bietet eine Kapazität von 81,9 kWh, Reichweitendaten werden allerdings noch nicht genannt. Durch die 800-Volt-Technologie sind aber hohe Ladeleistungen möglich. Von 30 auf 80 Prozent soll es in 22 Minuten gehen.
Irmscher lässt den elektrischen Antriebsstrang unangetastet, schärft aber die Optik des SUV nach. Auf den ersten Teaserbildern sind hauseigene Leichtmetallfelgen zu erkennen, zudem scheint der Veredler dem China-SUV ein kleines Bodykit angepasst zu haben.
Weitere Bilder sowie weitere technische Details zum Fahrzeug und Preise werden Anfang des vierten Quartals 2025 bekannt gegeben. Bereits jetzt klar ist hingegen, dass der Irmscher Leapmotor i C10 nur in einer Auflage von 250 Exemplaren angeboten wird. Die internationale Version des neuen C10 mit Allradantrieb wird im Oktober auf dem Zürcher Autosalon erstmals in Europa zu sehen sein. Ob die dann auch nach Deutschland kommt, ist bislang nicht bekannt.