Irmscher Leapmotor i C10: Mit Allrad und fast 600 PS

Tuner Irmscher aus Remshalden bei Stuttgart hat schon mit vielen Marken aus dem Stellantis-Konzern zusammengearbeitet. Mit Leapmotor kommt jetzt eine weitere hinzu. Zum Auftakt der langfristig angelegten Zusammenarbeit bringen die Partner den Leapmotor i C10 nach Deutschland, wobei das i vor der Modellbezeichnung typisch für Irmscher-Modelle ist.

Der Irmscher Leapmotor i C10 basiert auf der neuen Allradvariante des Elektro-SUV, den Leapmotor Schweiz bereits angekündigt hat. Gegenüber den bislang angebotenen C10-Modelle setzt die Allradversion auf eine 800-Volt-Plattform sowie einen Antrieb, der aus zwei Elektromotoren besteht. Als Gesamtleistung werden satte 585 PS genannt. Die neue LFP-Batterie bietet eine Kapazität von 81,9 kWh, Reichweitendaten werden allerdings noch nicht genannt. Durch die 800-Volt-Technologie sind aber hohe Ladeleistungen möglich. Von 30 auf 80 Prozent soll es in 22 Minuten gehen.

Leapmotor Der i C10 bekommt diverse Irmscher-Anbauteile spendiert.



Irmscher lässt den elektrischen Antriebsstrang unangetastet, schärft aber die Optik des SUV nach. Auf den ersten Teaserbildern sind hauseigene Leichtmetallfelgen zu erkennen, zudem scheint der Veredler dem China-SUV ein kleines Bodykit angepasst zu haben.