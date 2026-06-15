Militär-Konzept "4 Troop": So macht Renault ein Zivil-Auto zum Kommando-Wagen

Dabei handelt es sich um ein militärisches Konzeptfahrzeug auf Basis des Renault Rafale , das gemeinsam mit dem Elektronik- und Rüstungskonzern Thales entwickelt wurde.

Der 4 Troop soll neue Anforderungen moderner Landstreitkräfte erfüllen. Renault und Thales sehen das Fahrzeug als mobile Kommando- und Führungsplattform, die Aufklärung, Kommunikation, Drohnensteuerung und Koordination von Einsätzen in einem Serienfahrzeug vereint. Nach Angaben der Unternehmen basiert das Konzept auf dem VCMR-Ansatz. Die Abkürzung steht für "Véhicule Civil Multi-Rôles", also ein ziviles Mehrzweckfahrzeug, das für militärische Aufgaben angepasst wird.

Mobile Kommandozentrale auf Basis des Renault Rafale Optisch erinnert der 4 Troop noch deutlich an den Renault Rafale. Technisch wurde das Fahrzeug jedoch umfassend verändert. Im Mittelpunkt stehen sichere Kommunikationssysteme, taktische Vernetzung und digitale Führungsunterstützung. Laut Renault verfügt das Fahrzeug über eine hohe Rechenleistung und kann unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) sowie unbemannte Bodenfahrzeuge (UGV) steuern und koordinieren. Die dafür notwendige Technik stammt von Thales und basiert auf dessen Combat Digital Platform.

Renault Der 4 Troop auf Basis des Rafale zeigt auf dem Dach eine große Sensor-Einheit, außerdem wurden die Scheinwerfer mit Gittern geschützt.

Dadurch soll der 4 Troop als vollwertiges mobiles Kommandozentrum eingesetzt werden können. Die Besatzung erhält Zugriff auf Sensordaten, Kommunikationskanäle und Lageinformationen, um Einsätze in Echtzeit zu koordinieren.

Hybridantrieb für verdeckte Operationen Als technische Basis dient ein allradgetriebenes Hybridfahrzeug. Renault nennt als Vorteil die Möglichkeit, zeitweise besonders geräuscharm unterwegs zu sein und gleichzeitig größere Reichweiten als reine Elektrofahrzeuge zu erzielen. Hinzu kommt eine Vehicle-to-Load-Funktion (V2L). Sie ermöglicht die Stromversorgung externer Geräte direkt aus dem Fahrzeug. Damit könnten beispielsweise Kommunikationsanlagen, Sensoren oder andere elektronische Systeme im Feld betrieben werden.

Nach Angaben von Renault lässt sich das Konzept nicht nur auf den Rafale übertragen. Die Technik sei grundsätzlich auch mit anderen SUV oder Nutzfahrzeugen des Konzerns kompatibel.

Für Aufklärung, Drohnen und Truppenkoordination Als mögliche Einsatzgebiete nennen Renault und Thales unter anderem:

• Aufklärungsmissionen

• Truppenkoordination

• Begleit- und Sicherungsaufgaben

• Logistische Unterstützung

• Überwachung sensibler Bereiche

• Steuerung von Drohnen und Bodenrobotern

• Führungs- und Kommunikationsaufgaben

Neben den Kommunikationssystemen kommen verschiedene Sensoren sowie KI-gestützte Entscheidungshilfen zum Einsatz. Diese sollen Informationen aus unterschiedlichen Quellen zusammenführen und die Lagebeurteilung beschleunigen.

Serienproduktion auf Basis vorhandener Fahrzeugplattformen Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist die Nutzung bestehender Fahrzeugarchitekturen. Renault verfolgt damit einen ähnlichen Ansatz wie bei anderen aktuellen Militärprojekten europäischer Hersteller. Statt komplett neue Plattformen zu entwickeln, sollen vorhandene Serienfahrzeuge für militärische Anforderungen angepasst werden.

Nach Angaben der Unternehmen soll dies eine schnellere Produktion und geringere Kosten ermöglichen. Gleichzeitig könnte auf bestehende Wartungs- und Servicenetzwerke zurückgegriffen werden. Renault verweist zudem auf seine industrielle Fertigungskapazität und die Möglichkeit, größere Stückzahlen kurzfristig bereitzustellen.