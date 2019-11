Karma EREV Conversion Project Eigentlich ein Elektro-Pickup

EREV steht für Extended Range Electric Vehicle, also ein Elektroauto mit Range Extender. Die entsprechende EREV-Plattform steckt unter dem aktuellen Karma Revero. Das Skateboard getaufte Modul, das auch auf einen rein batterieelektrischen Antrieb ausgelegt werden kann, soll aber in Zukunft noch weitere Karma-Modelle tragen, von denen das erste bereits 2021 kommen wird. In der EREV-Form sind zwei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 536 PS verbaut, als Range Extender fungiert ein Dreizylinder-Turbobenziner mit 1,5 Liter Hubraum, der aus dem BMW-Regal stammt.

Nutzfahrzeug darstellbar

Begleitet wurde die Karma-Ankündigung von einer Designskizze, die eindeutig ein Pickup-Modell zeigt. Zwar mit sehr langer, viertüriger Kabine und nur sehr kurzer Ladefläche – aber eben eindeutig einen Pickup. Auf dem Dach zeigen sich Solarmodule. In den ausgestellten Radläufen werden grobstollige Reifen angedeutet. Die EREV-Plattform bietet Allradantrieb.