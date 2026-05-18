374 kW und GT-Modus im Check: Kia EV9 GT im Test

Es herrscht ein bedauerlicher Mangel an verschollenen, griesgrämigen, hochvermögenden Onkeln in Amerika, die sich durch unverhofftes Ableben mit anschließender Ausschüttung eines vielstelligen Dollar-Erbes in Erinnerung bringen wollen. Dieses Szenario dürfte zu den realistischeren Finanzierungsideen für vielfach Kindergeldberechtigte gehören, wenn es um den großen Elektro-SUV Kia EV9 GT geht. Da erklimmt das Jammern ein Niveau, auf dem es Höhenangst kriegt. Strömt der EV9 doch schon als Basis mit 160-kW-Heckmotor emsig, ebenso raumverschwenderisch, aber gut 28.000 Euro günstiger heran. Doch wenn man schon jammert, soll man es eben an nichts fehlen lassen.