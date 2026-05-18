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SUV
Tests

374 kW und GT-Modus im Check: Kia EV9 GT im Test

Kia EV9 GT im Test
Das perfekte Familienauto? Kostet 91.480 Euro!

Liebe Miteltern, sucht nicht weiter ein perfektes Familienauto – sucht nach 91.480 Euro! Test.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.05.2026
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Kia EV9 GT (6 Sitzer) fährt in der Stadt, Seitenansicht, silberner Elektro-SUV vor urbanem Hintergrund.
Foto: Hans-Dieter Seufert

Es herrscht ein bedauerlicher Mangel an verschollenen, griesgrämigen, hochvermögenden Onkeln in Amerika, die sich durch unverhofftes Ableben mit anschließender Ausschüttung eines vielstelligen Dollar-Erbes in Erinnerung bringen wollen. Dieses Szenario dürfte zu den realistischeren Finanzierungsideen für vielfach Kindergeldberechtigte gehören, wenn es um den großen Elektro-SUV Kia EV9 GT geht. Da erklimmt das Jammern ein Niveau, auf dem es Höhenangst kriegt. Strömt der EV9 doch schon als Basis mit 160-kW-Heckmotor emsig, ebenso raumverschwenderisch, aber gut 28.000 Euro günstiger heran. Doch wenn man schon jammert, soll man es eben an nichts fehlen lassen.

Das Buffet ist eröffnet

Zählen wir auf, was das Niveau EV9 zum GT steigert. Da haben wir ...

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