AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Tuner
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
SUV
Tests

537 System-PS und 34,5 kWh: Neuer Omoda 9 PHEV im Fahrtest

Omoda 9 PHEV (Fahrtest)
537 System-PS, 34,5 kWh und viel Leder

Mit der neuen Marke Omoda & Jaecoo kommt der Omoda 9 nach Deutschland – ein Plug-in-Hybrid-SUV mit 537 System-PS, Allradantrieb und 34,5-kWh-Akku für 52 900 Euro. Wie stimmig sind Lenkung, Fahrwerk und Bedienung, und was bringt die WLTP-Reichweite von 145 Elektrokilometern?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.05.2026
Als Favorit speichern
Das Bild zeigt einen OMODA 9 SUV in silberner Lackierung, fotografiert von schräg hinten im Außenbereich auf einer Landstraße. Das Fahrzeug steht auf einer asphaltierten Straße, im Hintergrund ist eine grüne Wiese und eine Baumreihe zu sehen. Die Aufnahme hebt das moderne Design und die markanten LED-Rückleuchten des OMODA 9 hervor.

Neben dem Jaecoo 7, den wir auch bereits fahren konnten, führt die in Deutschland neue Marke "Omoda & Jaecoo" hier auch den größeren Omoda 9 ein. Das Markenflaggschiff ist ein Plug-in-Hybrid-SUV für das Mittelklasse-Segment mit 537 System-PS und riesigem 34,5-kWh-Akku, der laut WLTP 145 Elektrokilometer schaffen soll. Kostenpunkt: 52.900 Euro.

Innenraum und Fahrgefühl

Im leiseren Neuner sieht es mit den vielen und großen Lederflächen eine Stufe schicker aus. Doch anders als im Jaecoo 7 ist das Lenkrad nicht nur zu weit weg, sondern zusätzlich sitzt man auffällig hoch und mit geringem Abstand zum Mikrofaser-Dachhimmel. Dafür ist die Lenkung weniger gefühllos, das Lenkgefühl insgesamt homogener. Das Fahrwerk federt hier deutlich weicher, sorgt ...

Mehr zum Thema Elektroauto