537 System-PS und 34,5 kWh: Neuer Omoda 9 PHEV im Fahrtest

Neben dem Jaecoo 7, den wir auch bereits fahren konnten, führt die in Deutschland neue Marke "Omoda & Jaecoo" hier auch den größeren Omoda 9 ein. Das Markenflaggschiff ist ein Plug-in-Hybrid-SUV für das Mittelklasse-Segment mit 537 System-PS und riesigem 34,5-kWh-Akku, der laut WLTP 145 Elektrokilometer schaffen soll. Kostenpunkt: 52.900 Euro.

Innenraum und Fahrgefühl

Im leiseren Neuner sieht es mit den vielen und großen Lederflächen eine Stufe schicker aus. Doch anders als im Jaecoo 7 ist das Lenkrad nicht nur zu weit weg, sondern zusätzlich sitzt man auffällig hoch und mit geringem Abstand zum Mikrofaser-Dachhimmel. Dafür ist die Lenkung weniger gefühllos, das Lenkgefühl insgesamt homogener. Das Fahrwerk federt hier deutlich weicher, sorgt ...