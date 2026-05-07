Leichterer und besser kühlbarer Akku: Mercedes patentiert zwei Batterie-Klebstoffe

Mercedes-Benz optimiert die Montage von Batteriemodulen im Antriebsakku – und setzt dabei auf zwei Klebstoffe mit verschiedenen Aufgaben. Statt Schrauben, Halter und "Ein-Kleber-für-alles"-Lösungen will der Hersteller die Verbindung gezielt auf Thermik und Mechanik aufteilen. Das soll Material einsparen und die Konstruktion verschlanken. Dies geht aus einem US-Patent hervor, dass das US-Patentamt am 28. April 2026 veröffentlicht hat (US 12,614,774 B2).