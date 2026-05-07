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Tech & Zukunft

Leichterer und besser kühlbarer Akku: Mercedes patentiert zwei Batterie-Klebstoffe

Leichterer und besser kühlbarer Akku
Mercedes patentiert zwei Batterie-Klebstoffe

Mercedes will Batteriemodule im E-Akku mit zwei unterschiedlichen Klebstoffen montieren. Ein Patent beschreibt, wie das Gewicht sinken und die Wärme besser aus dem Modul in das Gehäuse fließen soll.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.05.2026
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Mercedes-Patent Klebstoff für Batteriemodule
Foto: USPTO

Mercedes-Benz optimiert die Montage von Batteriemodulen im Antriebsakku – und setzt dabei auf zwei Klebstoffe mit verschiedenen Aufgaben. Statt Schrauben, Halter und "Ein-Kleber-für-alles"-Lösungen will der Hersteller die Verbindung gezielt auf Thermik und Mechanik aufteilen. Das soll Material einsparen und die Konstruktion verschlanken. Dies geht aus einem US-Patent hervor, dass das US-Patentamt am 28. April 2026 veröffentlicht hat (US 12,614,774 B2).

Zwei Klebstoffe, zwei Funktionen

Im Patent taucht ein einfaches Prinzip auf: Mercedes verteilt die Anforderungen auf zwei Zonen.

1) Klebstoff unter dem Modul (Thermik):
Der Kleber unter dem Batteriemodul soll Wärme gezielt in Richtung Batteriegehäuse ableiten. Mercedes nutzt ihn zugleich als Fixierung ...

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