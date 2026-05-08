Vergleich: Was kann der elektrische VW Polo besser als der alte Benziner?

Die Ära des VW Polo mit Benzinmotor neigt sich dem Ende zu. Volkswagen hat den strategischen Schwenk vollzogen, das Kleinwagensegment künftig rein elektrisch zu besetzen. Bereits Ende 2025 hatte VW-Markenchef Thomas Schäfer klargestellt, dass es keine neuen Generationen des Polo mit Verbrennungsmotor mehr geben wird. Die Entwicklung neuer Benziner in dieser Klasse lohnt sich aufgrund der strengen Abgasnormen (wie Euro 7) finanziell nicht mehr, da die notwendige Technik die Fahrzeuge zu teuer machen würde. Der elektrische Nachfolger ID. Polo steht bereits in den Startlöchern. Der richtige Zeitpunkt, beide noch einmal miteinander zu vergleichen.