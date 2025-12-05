Kia Stinger-Nachfolger wird elektrisch: Heißt er EV7 oder EV8?

Kias Modellprogramm ist umfangreich. Was aber fehlt, ist eine Limousine. Das letzte Modell, welches sich in diese Kategorie pressen ließ, war der sportlich-coupéhafte Stinger. Den Viertürer hatte Kia aber 2023 aus dem Portfolio genommen.

Viertüriges Coupé mit E-Antrieb Zum 80. Geburtstag der Marke hat Kia Anfang Dezember 2025 in Korea das Kia Vision Meta Turismo Concept vorgestellt, das den Wiedereinstieg ins Limousinen-Geschäft ankündigen könnte. Die gezeigte Studie unterscheidet sich allerdings deutlich vom Stinger. Zu sehen ist immerhin ein viertüriges Coupé, bei dem sich die Dachlinie nahtlos von der Fronthaube bis zum hohen Heckabschluss zieht. Mit dem üppig verglasten Dachbereich ergibt sich zudem eine fast durchgehende Glasfläche. Die Seitenscheiben sind offenbar rahmenlos. Die weitestgehend geschlossene Front sowie die Platzverhältnisse vorn legen einen Elektroantrieb nahe. Die Passagierkabine setzt extrem weit vorn an. Der lange Radstand verspricht viel Platz im Innenraum und viel Platz für eine große Batterie zwischen den Achsen.

Die Lichtsignaturen an Front und Heck kennen wir in ähnlicher Form bereits von anderen Kia-EV-Modellen. Neu sind die oben auf der Fronthaube aufgesetzten LED-Leuchten, die in senkrecht aufragenden Flügelelementen am Ende des Kotflügels münden. Hier sitzen zusätzlich Kameras, die nach hinten blicken.

Wandlungsfähiges Interieur Der Innenraum zeigt einen sportlich gestalteten Fahrersitz mit einem Joystick an der Armlehne, dessen Funktion unbekannt ist. Davor ein Joke-Lenkrad, was auf eine Steer-by-Wire-Technologie hindeutet. Informationen liefern ein kleiner Monitor sowie ein riesiges Head-up-Display. Die Anzeigen werden über intelligentes Glas auf die Windschutzscheibe projiziert, sodass der Fahrer "virtuelle Grafiken sieht, als würden sie dreidimensional über der Straße schweben". Für den Beifahrer ist ein Komfortsitz mit Beinauflage vorgesehen.

Das Bediensystem bietet drei verschiedene Modi: Im Speedster-Modus liegt der Fokus auf Leistung und Fahrpräzision. Der Dreamer-Modus setzt auf Entspannung und Komfort durch stimmungsvolle digitale Elemente. Im Gamer-Modus wird der Innenraum in einen interaktiven Entertainment-Raum verwandelt.

EV7 oder EV8? Bliebe noch die Frage nach einem Namen. Stinger dürfte im Elektrozeitalter keine zweite Chance bekommen. Wahrscheinlicher ist eine weitere EV-Version. Bereits patentrechtlich geschützt, aber noch nicht belegt, sind EV7 und EV8.

Weitere Informationen zum Concept-Car will Kia in Kürze nachschieben.