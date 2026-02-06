Kia PV5 Pick-up: Korea-E-Transporter auch mit Pritsche

Mit seiner Platform Beyond Vehicle-Strategie (PBV) will Kia bei den elektrischen Nutzfahrzeugen weltweit ganz vorn mitspielen. Mit dem PV5 ist ein erstes Modell bereits auf vielen Märkten im Handel. Nach und nach bauen die Koreaner dessen Angebotsvielfalt aus. Als Kastenwagen und Personentransporter ist der Elektro-Bus in Europa schon zu haben, eine Chassis Cab-Variante, die als Basis für maßgeschneiderte Kundenlösungen dienen soll, wurde ebenfalls bereits vorgestellt.

Ganz neu im Angebot ist jetzt eine Pick-up-Version. Der Pritschenwagen ist jetzt auf dem koreanischen Heimatmarkt von Kia eingeführt worden. Ob es diese Version auch nach Europa schafft, ist nicht bekannt.

Kleine Kabine, große Ladefläche Bis zur B-Säule entspricht der Pick-up dem bekannten Transporter. Eine Blechwand mit integriertem Fenster grenzt die Kabine von der Ladefläche ab, die auf einem an die Kabine angeflanschten Leiterrahmen sitzt. Das Führerhaus bietet zwei Sitzplätze. Eine Beifahrerbank für zwei Passagiere ist offensichtlich ebenso wenig vorgesehen wie eine Doppelkabine mit zweiter Sitzreihe.

Die sich anschließende Ladefläche misst 2,42 Meter in der Länge und 1,75 Meter in der Breite. Zur Kabine hin sichert ein massives Gitter das Ladegut. Die Seiten und das Heck sind mit einer abklappbaren Aluminium-Ladebordwand (35,5 cm hoch) versehen. Integrierte Trittstufen erleichtern den Aufstieg. Diverse Ösen erleichtern die Ladungssicherung. Der Unterbau ist komplett verkleidet. Der Pick-up streckt sich dabei auf eine Gesamtlänge von 5,04 Meter, ist 1,90 Meter breit und 1,95 Meter hoch. Der Radstand liegt bei 2.995 Millimeter.

Ein Antrieb, zwei Batterie-Varianten Beim Antrieb setzt der PV5 Pick-up ausschließlich auf den 120 kW (163 PS) und 250 Nm starken Elektromotor an der Vorderachse. Kombiniert werden kann dieser Motor mit den bekannten Batterien mit 51,5 kWh (Standard Range) und 71,2 kWh (Long Range). Die entsprechenden Reichweiten beziffert Kia auf 250 respektive 330 Kilometer. Die Nutzlasten liegen bei 700 und 600 Kilogramm. Nachgeladen werden können die Akkus mit maximal 150 kW, dabei soll es von 10 auf 80 Prozent in 30 Minuten gehen. Eine V2L-Funktion erlaubt es, externe Geräte mit Strom zu versorgen.

Preise und Marktstart Die zahlreichen Assistenzsysteme sowie die komplette Cockpitgestaltung übernimmt der Pritschenwagen von den bekannten Transportermodellen. In Korea ist der Kia PV5 Pick-up mit der kleinen Batterie ab sofort zu Preisen ab umgerechnet rund 25.200 Euro zu haben. Mit dem großen Akku starten die Preise ab ungerechnet rund 26.700 Euro.