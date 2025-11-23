Kia PV5 Chassis Cab: Flexibler Elektro-Transporter

Mit dem PV5 Chassis Cab präsentiert Kia auf der Solutrans (noch bis zum 22. November in Lyon) sein Konzept für modular aufgebaute Elektro-Nutzfahrzeuge. Als erster rein elektrischer Chassis Cab im Portfolio des Unternehmens soll das Modell die Grundlage für eine Vielzahl von spezialisierten Anwendungen bilden.

Modularität und Innovation Der PV5 Chassis Cab basiert auf der E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service) von Kia. Die Ingenieure haben ihn speziell für die Elektrifizierung sowie die einfache Anpassung an unterschiedliche Geschäftsanforderungen entwickelt. Mit einer kompakten Länge von unter fünf Metern bietet der Transporter bis zu acht Kubikmeter Laderaum, seine Zuladung beträgt 1.005 Kilogramm.

Der PV5 ist beispielsweise als Seitenkipper für Bau- und Landwirtschaftsunternehmen, als Kipper für die Müllentsorgung oder als Kühlfahrzeug für die Lebensmittelindustrie ausrüstbar. So sollen Unternehmen ihre Flotten an spezifische Anforderungen anpassen können, ohne in mehrere Fahrzeugtypen investieren zu müssen.

Kia Business Solutions Ecosystem Zusätzlich zum PV5-Chassis-Cab stellt Kia das Kia Business Solutions Ecosystem vor. Diese digitale Plattform integriert alle Dienstleistungen, die für das Flottenmanagement von Unternehmen notwendig sind. Angefangen bei der Ladeinfrastruktur über Fahrzeugvernetzung bis hin zur intelligenten Verwaltung von Fahrzeugdaten möchte Kia Unternehmen damit eine digitale Komplettlösung anbieten.

Die vier Hauptpunkte der digitalen Plattform – Drive, Charge, Connect und Work – sollen es Unternehmen ermöglichen, ihre Flotten effizient zu steuern und ihre Elektromobilität weiter auszubauen. Durch eine zentrale Anlaufstelle für alles, was mit dem Betrieb der Flotte zu tun hat, sollen Unternehmen ihre Prozesse optimieren können und gleichzeitig ihre CO₂-Bilanz verbessern.

Kia Hier mit einem möglichen Ausbau als Kühltransporter dargestellt: Der Kia PV5 Chassis Cab ist ein modular aufgebautes elektrisches Nutzfahrzeug.

Praktische Features Der Kia PV5 Chassis Cab ist mit zwei Batterieoptionen im Angebot: einer 51,5 kWh-Batterie zum Marktstart sowie einer 71,2 kWh-Batterie ab 2026. In der Praxis soll mit der größeren Batterie eine WLTP-Reichweite von bis zu 416 Kilometern möglich sein. DC-Schnellladung mit bis zu 150 kW ermöglicht eine Ladezeit von 30 Minuten für eine 10 bis 80 Prozent-Aufladung. Darüber hinaus bietet das Modell ein Assistenzsystem-Paket, das unter anderem einen Notbremsassistenten, einen Spurhalteassistenten, einen adaptiven Tempomaten, eine Einparkhilfe und eine Verkehrszeichenerkennung enthält.