Kleine Mégane-Batterie ohne Schnelllade-Option Weglassen ist Sabotage

Auf wenige Autos habe ich mich so gefreut, wie auf den Renault Mégane E-Tech Electric. Schon auf den ersten offiziellen Bildern überzeugt mich die Linienführung (endlich mal kein SUV) und das neue Design. Dann der erste Blick aufs echte Auto auf der IAA in München. Volltreffer. Auch das Cockpit macht richtig Lust auf das erste Auto aus der "Renaulution"-Strategie von Renault-Boss Luca de Meo.

Seit dieser Woche ist der Konfigurator zum Elektro-Mégane im Netz. Und bereits nach wenigen Klicks haben mich die Franzosen als potenziellen Vorbesteller verloren. Und das hat sehr wenig mit dem nicht schlecht gemachten Konfigurationsprozess zu tun. Dafür aber sehr viel damit, dass viele klassische Autobauer nach wie vor versuchen, ihr klassisches Geschäftsmodell 1:1 zu elektrifizieren. Und der Renault Mégane E-Tech Electric ist da leider das beste, bzw. aktuellste Beispiel. Das Auto rollt mit der kleinen 40-kWh-Batterie nämlich serienmäßig ohne Schnellladefunktion (DC) und lediglich mit einem einphasigen AC-Lader (7 kW) vom Hof. Dabei spielt es keine Rolle, welche Ausstattungslinie der Kunde wählt (Equilibre, Techno, Iconic). Den dreiphasigen AC-Lader (11 kW) kann man immerhin dazubestellen, die Schnellladefunktion aber gibt’s für den 40-kWh-Mégane sicherheitshalber nicht einmal gegen Aufpreis. Dafür braucht es dann schon die 60 kWh große Batterie.

Patrick Lang Das volldigitale Mégane-Cockpit macht Lust auf das Auto. Zudem alles Over-the-Air-Updatefähig.

Natürlich kann man sich im besten Marketing-Sprech zusammenfabulieren, dass ein Kunde, der sich den Mégane mit kleinem Akku ordert, eher keine Langstrecken fahren will, wahrscheinlich über Nacht zu Hause lädt und damit auch kein Problem mit der Einphasigkeit hat. Mit derlei Argumentationsakrobatik verkaufen die großen Autobauer ja seit Jahrzehnten ihre Autos. Und natürlich gibt es sicher Szenarien, in denen E-Autos auch ohne Schnelllade-Möglichkeit klar kommen. City-Winzlinge, zum Beispiel. Diverse Cargo-Stromer im Lieferverkehr. Aber wir reden beim Elektro-Mégane eben nicht von einem Zweit- oder Drittwagen. Sondern von einem ausgewachsenen Familienfahrzeug. Ein potenzieller Erstwagen. Der im Zweifel auf einer "Fernfahrt" vor allem Frust produziert. Weil er nicht mal Schnellladen könnte, wenn man als Kunde bereit wäre, dafür zu bezahlen.

Elektroauto-FAQ: Stromschlag, Parken, Laden, Anschieben, Starthilfe

Mit Blick auf die Transformation hin zur Elektromobilität ist für mich das Weglassen von relevanten E-Auto-Fähigkeiten deshalb nichts anderes als Sabotage. Wo kämen wir denn hin, wenn es gerade für Elektro-Einsteiger einfach wäre, lange Strecken zu fahren? Mit Schnelllade-Möglichkeit und simpelster Plug-and-Charge-Bezahlfunktion? Richtig. Wir würden die Transformation gestalten. Und ziemlich sicher beschleunigen. Wer so etwas im Sinn hat, baut Autos wie Elon Musk. Und verdient weniger an der Hard- aber dafür mehr an der Software.

Der Rest treibt seine Kunden kalkuliert in den Wahnsinn und schickt sie mit Autos vom Hof, die wenig mehr sind als ein schlechter Kompromiss. Und dabei will ich noch gar nicht daran denken, was mit so einem amputierten Mégane im Fall eines Wiederverkaufs passiert. Ein 40-kWh-Auto ohne Schnellladefunktion und Einphasen-AC-Lader? Als Gebrauchter fast unverkäuflich. Wetten?

Renault selbst argumentiert wie zu erwarten mit dem avisierten Einsatzort der 40-kWh-Méganes. Auf Nachfrage von auto-motor-und-sport.de heißt es dort: "Die 40 kWh Batterie ist für den städtischen Gebrauch und die dort verbauten öffentlichen Ladestationen ausgelegt und mit bis zu 22kW auch in der Wechselstromladung schnell wieder geladen. ... Nichtsdestotrotz arbeiten wir gemeinsam mit den KollegInnen in Frankreich an einer Lösung auch eine Lademöglichkeit für Gleichstrom für die 40kWh Batterie zu verbauen." Bei allem Fokus auf den Mégane ganz wichtig: Das Problem des Weglassens haben sie bei Renault natürlich nicht exklusiv. Das findet sich so, bzw. so ähnlich bei diversen Marktmitgestaltern. Macht’s das besser? Nein. Aber komplizierter für die Kunden. Und genau das ist das Problem.

Käme für Sie ein Elektroauto ohne Schnellladefunktion in Frage? Schreiben Sie mir. Sie erreichen mich unter jknecht@motorpresse.de