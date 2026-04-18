Bei Lieferungen auf der letzten Meile, besonders im urbanen Umfeld, ist ein kompaktes Fahrzeug ein absoluter Pluspunkt. Wenn das dann auch noch rein elektrisch angetrieben ist, stoppen es auch keine Fahrverbote.Mini-Spediteuren bietet der chinesische Autobauer Leapmotor ab sofort den wohl kleinsten und vermutlich auch günstigsten Elektro-Kleintransporter der Welt an – den Leapmotor T03 LCV. Den Elektrokleinwagen T03 kennt man auch hierzulande. Um zum LCV (Light Commercial Vehicle) zu mutieren muss der ein paar Umbauten über sich ergehen lassen.Laderaum statt RücksitzenDie komplette Rücksitzanlage fliegt raus und wird durch einen neuen, ebenen Ladeboden mit zusätzlichen Zurrösen ersetzt. Als Abgrenzung zu den beiden vorderen Sitzen zieht eine fest fixierte Gittertrennwand ein. Der so geschaffene Laderaum bietet ein Ladevolumen von bis zu 657 Liter. Die Nutzlast liegt allerdings nur bei bescheidenen 220 Kilogramm. Damit der T03 mehr nach Nutztier aussieht, bekommt er schwarze Stahlfelgen verpasst.\n\t\t\t,\n\t\tUnverändert übernommen wird der elektrische Antriebsstrang. Es bleibt beim 70 kW (95 PS) und 158 Nm starken Elektromotor an der Vorderachse. Der bürgt für eine Spurtzeit von 12,1 Sekunden auf Tempo 100 und eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Der 37,3 kWh große Akku erlaubt Reichweiten von bis zu 265 Kilometern. Nachgeladen werden kann mit bis zu 45 kW Ladeleistung. Von 30 auf 80 Prozent geht es so in 36 Minuten.Marktstart und PreiseZu haben ist der Leapmotor T03 LCV in den Farben Karibikblau, Hellweiß und Canopy Grey. Gebaut wird der Leapmotor T03 in Spanien. Der Umbau zum Nutzfahrzeug erfolgt im Stellantis-Werk in Mirafiori in Italien. Bestellbar soll der neue Kleintransporter noch im April sein. Zu den Händlern rollt er dann ab Sommer 2026. Welche Märkte bedient werden, lässt Stellantis noch offen. Der Grundpreis wird mit 14.590 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer angegeben. In Deutschland ist der normale T03 aktuell zu Preisen ab 18.900 Euro (inkl. Steuern) zu haben.\n\t\t\t,\n\t\t