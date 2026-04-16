Im Rahmen seiner globalen Expansion bringt Chery eine weitere Tochtermarke nach Europa. Neben der Kernmarke Chery sind auch Omoda und Jaecoo bereits in Europa aktiv. Jetzt folgt das Label Lepas. Erste Lepas-Modelle sollen noch im Herbst in Großbritannien starten. Nur wenig später sollen auch andere Märkte in Kontinental-Europa bedient werden. Darunter vermutlich auch Deutschland.Der große SUV Lepas L8 ist als Europa-Premiere für das Jahr 2026 bereits bestätigt. Los geht es auf dem britischen Markt. Eine Klasse darunter tritt der jetzt in Mailand vorgestellte Lepas L6 als fünfsitziger SUV in der Kompakt-Klasse an, der im vierten Quartal zunächst in Großbritannien landen soll. Der fährt beim Antrieb zweigleisig und ist als Hybrid und als reine Elektroversion zu haben. Technisch lehnt sich der Lepas L6 eng an das Schwestermodell Jaecoo 7 an.Vollelektrisch oder als PHEVDer selbstladende Super Hybrid kombiniert einen 1,5-Liter-Benziner mit einem Elektromotor und einem 18,3 kWh großen Akku. Als mögliche Gesamtreichweite werden 1.127 Kilometer genannt. Im vollelektrischen L6 BEV ermöglicht eine 67 kWh große Batterie eine Reichweite von 435 Kilometern, allerdings nach chinesischem Zyklus. Beide Varianten verfügen über Schnellladefunktion. Die Elektroversion kann dabei in knapp 20 Minuten von 30 auf 80 Prozent aufgeladen werden.\n\t\t\t,\n\t\tBeim Design hebt sich der Lepas L6 kaum von klassenüblichen Einheitslook ab. Scharf geschnittene LED-Leuchten an Front und Heck werden mit großen Luftein- und -Auslässen kombiniert. Dazu gibt es schwarz abgesetzte Karosseriekanten, Bügeltürgriffe, einen Dachkantenspoiler, eine Spoilerlippe vorn und einen Diffusor unter dem Heck. Über die Flanken ziehen sich ansteigende Sicken, die vordere Haube ist stark konturiert.Preise und die vollständigen Ausstattungsdetails für den britischen Markt werden kurz vor der Markteinführung im letzten Quartal des Jahres bekannt gegeben.\n\t\t\t,\n\t\t