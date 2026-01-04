Lexus RZ 600e F Sport Performance: Der E-SUV wird noch schärfer

Die Toyota-Nobeltochter Lexus haucht ihrem sportlichen Elektro-SUV RZ noch mehr Fahrdynamik ein. Auf Basis des RZ 550e F Sport hat der Autobauer jetzt in Japan das neue Top-Modell RZ 600e F Sport Performance vorgestellt, das als Sonderedition aufgelegt werden soll.

Entwickelt wurde der 600er in Zusammenarbeit mit dem Kunstflugpiloten Yoshihide Muroya und dem Rennfahrer Masahiro Sasaki. In Japan startet das Sondermodell ab März 2026. Ob es auch auf anderen Märkten angeboten wird, ist bislang nicht bekannt.

Systemleistung steigt Gegenüber dem Basismodell RZ 550e F Sport wurde die Karosserie mit einem tiefergelegten Fahrwerk um 20 Millimeter abgesenkt. Das senkt den Schwerpunkt und reduziert den Luftwiderstand. Eine optimierte Batterie, die weiterhin 77 kWh Kapazität bietet, steigert die Systemleistung des Antriebs auf 313 kW (425,5 PS). Die Leistung der einzelnen Maschinen liegt dabei bei 167 kW (227 PS) und 268 Nm. Das 550er-Basismodell kommt nur auf eine Systemleistung von 300 kW (408 PS). Die Spurtzeit von null auf 100 km/h wird dennoch unverändert mit 4,4 angegeben. Zur Höchstgeschwindigkeit des RZ 600e gibt es keine Angaben. Der 550er wird bei 180 km/h abgeregelt.

Nach dem WLTC-Standard soll die Reichweite für den Lexus RZ 600e F Sport Performance bei bis zu 525 Kilometern liegen. Für optimale Verzögerungswerte wird der 2,15 Tonnen schwere RZ 600e mit einer verstärkten Bremsanlage mit größeren Scheiben und blau lackierten Sechskolbensätteln ausgerüstet. In den Radhäusern stecken 21 Zoll große Vielspeichenräder im mattschwarzen Finish.

Üppiges Carbon-Aeropaket Für einen sportlicheren Look sorgen zahlreiche Karosserieanbauteile aus Sichtcarbon. Dazu zählen ein neuer Frontspoiler, ein doppelstöckiger Heckspoiler, ein neuer Heckdiffusor, neue Seitenschwellerverkleidungen sowie Radlaufverbreiterungen und Airblades hinter den Radläufen. Hinzu kommen Carbonblenden an der Front, Carbon-Entlüftungskiemen in der vorderen Haube sowie ein ebenfalls aus Carbon gefertigtes Dach.

Das Interieur mit dem serienmäßigen Yoke-Lenkrad und Steer-by-Wire-Technologie wird vom RZ 550 übernommen. Die schwarz gehaltene Innenausstattung punktet mit blauen Kontrastnähten und einer blauen Ambientebeleuchtung sowie verschiedenen Wildlederoberflächen.

Angeboten wird der RZ 600e F Sport Performance in Japan in zwei Farbvarianten zu Preisen ab umgerechnet rund 66.100 Euro.