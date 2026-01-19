Mercedes CLA EQ bekommt neues Lenkrad: E-Limousine darf walzen, statt sliden

Nicht immer ist eine frühe Geburt ein Segen. Bei Mercedes eröffnete der CLA EQ als Limousine den Reigen der neuen Baureihe. Nachgeschoben wurden später der CLA Shooting Brake und der CLA als Hybrid-Version. Die beiden letztgenannten bekamen dabei schon ein aufgewertetes Lenkrad ab Produktionsstart spendiert. Das wird ab April 2026 auch in der CLA EQ-Limousine zur Serienausstattung gehören.

Walzen statt Slider Das im CLA Shooting Brake und CLA Hybrid verbaute Multifunktions-Volant besitzt Distronic Wippe und Lautstärken-Walzen in den Lenkradspeichen. Die EQ Limousine wird hier bislang noch mit einem Lenkrad mit Touch-Slidern ausgerüstet. Ab April 2026 soll die Produktion in Rastatt dann vollständig für alle Modelle auf das neue Lenkraddesign umgestellt werden.

Mit dem neuen Lenkraddesign reagiert Mercedes auf zahlreiche Kundenwünsche. Die neuen Bedienelemente sollen die Ergonomie verbessern und die Bedienung der Funktionen intuitiver machen.

Mercedes Hier im Vergleich die alte Lenkrad-Konfiguration.

Da die Lieferzeiten für den neuen CLA aktuell rund sieben Monate liegen, erhalten Kunden, die ihren CLA jetzt bestellen, bereits eine Version mit neuem Lenkrad. Im Online-Konfigurator werden die entsprechenden Varianten bereits dargestellt.