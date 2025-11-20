Mercedes eActros 600 Safety Truck: Der sicherste Lkw der Welt

Das Thema "Safety Truck" hat bei Mercedes eine gewisse Tradition, schon 2006 präsentierte die Nutzfahrzeugabteilung der Schwaben unter diesem Motto einen mit zahlreichen Assistenzsystemen ausgestatteten Sicherheits-Lkw. Aus diesem Modell gingen später serienmäßige Assistenzsysteme ab Werk hervor, etwa der Abstandsregelassistent, der automatisiertes Bremsen bei drohender Auffahrkollision ermöglichte. Bereits damals basierte das Demonstrationsfahrzeug auf der schweren Actros-Baureihe, das ist auch beim Safety Truck 2025 der Fall. Allerdings mit aktueller Antriebstechnik.

Sicherheit mit Elektroantrieb Der neue Safety Truck von Mercedes-Benz Trucks basiert auf dem batterieelektrischen eActros 600 und dient als technischer Ausblick auf kommende Sicherheitsstandards im Nutzfahrzeugsektor. Das Fahrzeug kombiniert modernisierte aktive und passive Schutzsysteme, die über geltende Vorschriften hinausgehen, mit einer Elektronikplattform, die Radar- und Kameradaten zu einer 270-Grad-Erfassung des Umfelds kombiniert. Der Ansatz ist klar: Rechtzeitiges Erkennen kritischer Situationen, um mögliche Kollisionen zu verhindern oder mindestens zu "entschärfen".

Herzstück des Konzepts ist eine neu entwickelte Sensorarchitektur. Sechs Messpunkte – darunter vier seitliche Radarsensoren, ein Long-Range-Radar und eine Multifunktionskamera – liefern kontinuierlich Umfelddaten, die in hoher Geschwindigkeit verarbeitet werden. Dadurch erweitert sich nicht nur der Blick nach vorn, sondern auch der seitliche Sichtbereich. Die Assistenzsysteme erhalten damit bessere Entscheidungsgrundlagen und können früher reagieren.

Die Liste der sicherheitsrelevanten Systeme ist entsprechend umfangreich. An Bord sind Active Brake Assist 6, Active Sideguard Assist 2, Front Guard Assist, Traffic Sign Assist und Active Drive Assist 3. Ergänzt werden sie ab 2026 durch Active Brake Assist 6 Plus und Attention Assist 2. Viele dieser Funktionen gehören bereits zur Serienausstattung neu zugelassener Fahrzeuge der Marke und erfüllen die aktuelle General Safety Regulation nicht nur, sondern übertreffen sie in Teilen. Im Safety Truck gehen mehrere Systeme funktional über das gesetzlich Geforderte hinaus, insbesondere bei der Reaktion auf Fußgänger, Radfahrer und querende Objekte.

Automatisch bremsen und lenken Der Notbremsassistent Active Brake Assist 6 bildet das zentrale Element der aktiven Kollisionsvermeidung. Er kann auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer mit einer automatischen Vollbremsung reagieren und erkennt Gefahren dank Mehrspurüberwachung bis zu einer Entfernung von 250 Metern. Der Active Sideguard Assist 2 unterstützt beim Spurwechsel sowie beim Abbiegen und kann bei Bedarf bis zum Stillstand bremsen – eine Funktion, die momentan noch nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Für Fahrsituationen zum Beispiel in der Stadt deckt der Front Guard Assist den unmittelbaren Raum vor dem Lkw ab, um Kollisionen mit Personen im toten Winkel vor dem Fahrzeug zu vermeiden. Der Traffic Sign Assist erweitert die Geschwindigkeitsanzeige um die Erkennung weiterer Verkehrszeichen und kann dabei sogar zeitliche Begrenzungen erkennen.

Für längere Fahrten relevant sind Spurhalte- und Aufmerksamkeitsfunktionen. Der Attention Assist 2 nutzt ab 2026 eine Infrarotkamera zur Erfassung der Kopf- und Pupillenposition des Fahrers und soll Müdigkeit noch genauer erkennen. Active Drive Assist 3 führt Längs- und Querbewegungen teils automatisiert aus und kann bei gesundheitlichen Problemen des Fahrers bis zum Stillstand abbremsen und die Türen automatisch entriegeln.

Batterie mit Extra-Schutz Nicht nur andere Verkehrsteilnehmer sollen geschützt werden, auch an das Fahrpersonal ist gedacht. Das Fahrerhaus ist so konstruiert, dass es bei einem Frontalaufprall nach oben ausweicht, um den Überlebensraum zu erhalten. Airbag- und Gurtstraffersysteme ergänzen den Schutz der Insassen. Im Falle des eActros 600 mit seinen Antriebsbatterien ist außerdem die Hochvolt-Technik im Fokus. Spezielle Verstärkungen und Schutzmaßnahmen sollen dafür sorgen, dass die Batterie auch nach schweren Unfällen intakt bleibt und das System automatisch spannungsfrei geschaltet wird.

Das Technikfundament des Safety Truck bildet der eActros 600. Er verfügt über drei LFP-Batteriepakete mit zusammen 621 kWh installierter Kapazität und eine neue elektrische Antriebsachse. In der Praxis ermöglicht das bis zu 500 Kilometer Reichweite ohne Zwischenladung bei 40-Tonnen-Zuggewicht, bei geeigneter Ladeinfrastruktur auch über 1.000 Kilometer Tagesleistung. Das Fahrzeug ist auf Zuggesamtgewichte bis 44 Tonnen ausgelegt und bringt in der EU rund 22 Tonnen Nutzlast mit Standardauflieger.