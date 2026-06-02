MG erweitert Markenangebot: Premium-Label IM startet im Juli

Nach der Premiere in Großbritannien, Norwegen und der Schweiz im Juli 2025 wird der chinesische Autobauer MG die Modelle der Submarke IM zeitgleich in Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden einführen. Der Marktstart ist für Juli 2026 geplant. Dieser Termin markiert einen wichtigen Schritt in der europäischen Expansion-Strategie von MG Motor. Das Label IM markiert im MG-Markenverbund ein Premium-Label. IM steht dabei für "Intelligence in Motion".

E-Limo und E-SUV

Zum Marktstart umfasst die IM-Familie zunächst die beiden vollelektrischen Modelle MG IM5 und MG IM6. Der IM5 ist eine 4,93 Meter lange Mittelklasse-Limousine, der IM6 ein SUV mit 4,90 Meter Außenlänge. Beide IM-Modelle basieren auf einer 800-Volt-Architektur und verfügen über leistungsstarke Elektroantriebe mit 300 (408 PS) bis zu 553 kW (751 PS). Geboten werden Hinterradantrieb und Allradantrieb. Mit einer Ladeleistung von über 350 kW kann die NMC-Batterie in nur 17 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden. Die Reichweite mit dem 100 kWh großen Energiespeicher beträgt je nach Modell und Motorisierung bis zu 710 Kilometer. Hinzu kommen Feature wie Allradlenkung, fortschrittliche Assistenzsysteme sowie eine umfangreiche Komfortausstattung.