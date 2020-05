MG Cyberster Concept Offener Zweisitzer mit Elektroantrieb

Die britische Traditionsmarke in chinesischem Besitz will einen neuen Roadster bringen. Bislang gibt es aber nur minimale Informationen. Der Zweisitzer dürfte auf einen Elektroantrieb setzen.

Die britische Marke MG gehört schon seit Jahren zum chinesischen SAIC-Konzern. Jetzt hat deren Designabteilung erste Teaserbilder eines kommenden MG Roadster veröffentlicht. Der offene Zweisitzer trägt den Arbeitstitel Cyberster Concept.

Roadster im MX-5-Format

Der MG Cyberster könnte in die Fußstapfen des Mittelmotor-Roadsters MG TF treten, den MG noch bis 2011 in Programm hatte. Das Cyberster Concept wählt aber formal einen völlig anderen Auftritt. Auf den ersten Teaserbildern ist ein Roadster im Stil eines Mazda MX-5 zu erkennen. Lange Motorhaube mit tief geduckter, spitzer Nase, kurzes, knackiges Heck und eine flach angestellte Windschutzscheibe. Dazu gibt es eine schlanke Taille im Kombination mit deutlich ausgestellten hinteren Radläufen. Auch im Schwellerbereich zeigen sich markante Karosserieeinzüge. Hinter den beiden Sitzen erheben sich Überrollbügel, die in Airdomes auslaufen. Die oval ausgeführten Hauptscheinwerfer scheinen ebenso auf LED-Technik zu setzen wie die Beleuchtungselemente am hoch abschließenden Heck.

Zum Antrieb machen die Chinesen keine offiziellen Angaben. Aber schon seit zwei Jahren gibt es Gerüchte über einen offenen MG-Sportwagen mit rein elektrischem Allradantrieb. Aktuell hat MG mit dem ZS EV ein neues, rein elektrisch angetriebenes SUV-Modell im Angebot. Die Begleitinformationen von MG zu den Teaserbilder lassen auf ein bald folgendes Serienmodell schließen. Einen konkreten Zeitplan nennen die Chinesen aber nicht.

Fazit

Auch wenn das in Europa kaum jemand auf dem Zettel hat: MG hat sich in China längst als Marke etabliert und hat durch die Zugehörigkeit zum SAIC-Konzern Zugriff auf reichlich Technologie-Komponenten. Warum soll daraus nicht ein netter Elektro-Roadster entstehen? Zur Marke würde so ein Auto auf jeden Fall passen.