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Vario-Klappdach und Kompressor: Warum der SLK 230 eine Sensation war, zeigt er hier im Test

Der erste Mercedes SLK im Test
Deshalb war der Klappdach-Pionier eine Sensation

Was haben sie alles ausgetüftelt vor 30 Jahren im Ländle, das sich ja nun "The Länd" nennt: Vario-Dach, Kompressor und, klar, Ellipsoid-Stirnwand. Hochverehrte Damen und Herren, begrüßen Sie den Mercedes SLK auf der Showbühne des "Alten im Test"

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.04.2026
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Mercedes Benz SLK 230 Kompressor fährt auf Teststrecke durch Slalom mit Pylonen. Cabrio in orange, Frontansicht, Fahrer sichtbar.
Foto: Arturo Rivas

Ach, die Langeweile, denkst du dir, als ein dürrer Mond über der A 81 jene kilometerlange Gerade übersichelt, die sich zur Start-/Landebahn eines Behelfsflugplatzes umräumen ließe. Also, die Langeweile ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Meist nur mehr ein Augenblick des Pausierens, den man im nächsten Moment mit einer Tweet-/Insta-Belanglosigkeit wegwischen und ruinieren kann. Ja, ruinieren, denn erinnert euch, wohin euch wahre Langeweile brachte, weilte sie lange genug, um die Gedanken in neugierigen Müßiggang zu setzen: an Mamas Plattensammlung, um zum ersten Mal ein Springsteen-Album zu hören, an Papas Werkzeugkasten, um zum ersten

Mal einen Platten am Rad zu reparieren, oder an Omas Klavier, um einen ersten Takt zu ertasten. Vielleicht ...

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