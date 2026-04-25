Vario-Klappdach und Kompressor: Warum der SLK 230 eine Sensation war, zeigt er hier im Test

Ach, die Langeweile, denkst du dir, als ein dürrer Mond über der A 81 jene kilometerlange Gerade übersichelt, die sich zur Start-/Landebahn eines Behelfsflugplatzes umräumen ließe. Also, die Langeweile ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Meist nur mehr ein Augenblick des Pausierens, den man im nächsten Moment mit einer Tweet-/Insta-Belanglosigkeit wegwischen und ruinieren kann. Ja, ruinieren, denn erinnert euch, wohin euch wahre Langeweile brachte, weilte sie lange genug, um die Gedanken in neugierigen Müßiggang zu setzen: an Mamas Plattensammlung, um zum ersten Mal ein Springsteen-Album zu hören, an Papas Werkzeugkasten, um zum ersten