Lamborghini Fenomeno Roadster: Phänomenal schnell, phänomenal selten

Im August 2025 hatte der italienische Sportwagenbauer Lamborghini auf der Monterey Car Week den Fenomeno enthüllt. Vom extrem ausgelegten Coupé mit Hybridantrieb wurden nur 29 Exemplare angekündigt. Die dürften mittlerweile alle fest vergeben sein.

Extrem limitiert Im Mai 2026 schreibt Lamborghini die Fenomeno-Geschichte weiter. Jetzt folgt der Hybrid-Supersportler in einer Version ohne Dach und nennt sich entsprechend Fenomeno Roadster. Am offenen Zweisitzer dürfen sich noch weniger solvente Kunden erfreuen. Von diesem Modell werden nur 15 Exemplare aufgelegt. Der Name Fenomeno, der in Italienisch und in Spanisch "phänomenal" bedeutet, leitet sich nach alter Lamborghini-Tradition vom einem Stier ab.

Das Rückgrat bildet ein eigens für den Fenomeno entwickelte Carbon-Monocoque mit Crashstrukturen aus Forged Carbon. Der Roadster erreicht ein ähnliches Maß an Steifigkeit und Festigkeit wie das Coupé, bei nur wenigen Kilogramm Mehrgewicht.

Hybrid mit 1.080 PS Der Antriebsstrang, der einen 6,5 Liter großen V12-Saugmotor und drei E-Maschinen – zwei vorn und einer über dem Getriebe – zusammenspannt, wird unverändert aus dem Coupé übernommen. Hier wie dort bringt es der Verbrenner auf 835 PS und 725 Nm, die drei Elektromotoren steuern 245 PS bei. Ergänzt wird das System um ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe, Torque-Vectoring-Funktion und eine 7,0-kWh-Batterie. Die Systemleistung wird mit 1.080 PS angegeben. Damit ist der Fenomeno Roadster der leistungsstärkste offene Sportwagen, den Lamborghini je produziert hat. Und vermutlich auch der Schnellste, denn der Fenomeno Roadster beschleunigt in 2,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h, in 6,8 Sekunden von 0 auf 200 km/h und erreicht Geschwindigkeiten von über 340 km/h.

Das ultraflache, langgestreckte Design folgt mit seinen klassischen Y-Elementen wenig überraschend dem Fenomeno Coupé. Allerdings wurde das Aerodynamikpaket an das fehlende Dach angepasst. Lamborghini hat die oberen Karosserieflächen komplett neugestaltet. Dank neuer aerodynamischer Elemente erreicht der Fenomeno Roadster nahezu identische Werte bei Abtrieb, Stabilität und Balance wie das Fenomeno Coupé und sorgt gleichzeitig für eine optimale Kühlung des Antriebsstrangs und der Bremsen.

Ein zusätzlicher Spoiler auf der Windschutzscheibe lenkt den Luftstrom über die flacher angestellte Scheibe über das Cockpit hinweg und führt ihn in den neuen Motorraum. Gleichzeitig werden Turbulenzen und Vibrationen reduziert. Die Überrollschutzstrukturen aus Carbon wurden so flach und elegant wie möglich hinter den Sportsitzen integriert und laufen in Speedster-Höckern aus. Am Heck sitzt ein aktiver Spoiler. Der Verbrenner hinter den Passagieren lässt sich durch eine transparente Motorabdeckung bewundern.

Die rot-blaue Farbgebung lehnt sich an die Stadtfarben von Bologna an. Oben herum hüllt sich der Fenomeno in Blu Cepheus. Ein Kontrastprogramm fährt der untere Bereich in Rosso Mars.

Die technische Ausstattung zeigt sich stark vom Rennsport inspiriert. Das Rennfahrwerk lässt sich in Höhe und Dämpfung manuell vielfach einstellen. Für Bremspower mindestens auf Höhe der Motorleistung sorgt ein Carbon-Keramik-Bremssystem. Die haftfähigen Pneus in den Dimensionen 265/30 und 355/25 auf den extra für den Fenomeno Roadster entwickelten Leichtmetallfelgen in 21 Zoll vorn und 22 Zoll hinten steuert Bridgestone – ebenfalls als Spezialentwicklung – bei.

Bei so viel Spezial, bekommt der Fenomeno Roadster auch ein Spezial-Preisschild umgehängt. Wie groß die Zahl darauf ausfällt, behält Lamborghini allerdings für sich. Ungeachtet dessen dürfte alle 15 Exemplare vermutlich problemlos einen Käufer finden.