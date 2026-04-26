Model Y vs. iX3: Tesla gegen BMW im Elektro-Duell

Tesla hat mit dem Model Y Juniper ein attraktives Angebot geschaffen, das sich vor allem durch schnelle Lieferzeiten und aggressive Preisstrategien auszeichnet. Das Basismodell mit Hinterradantrieb ist aktuell für 36.990 Euro erhältlich, inklusive eines zeitlich begrenzten Rabatts von 3.000 Euro. Diese Preispolitik wird zusätzlich durch eine Null-Prozent-Finanzierung unterstützt, was das Model Y besonders für preissensible Käufer interessant macht.

Dem gegenüber steht der BMW iX3 der Neuen Klasse, dessen Einstiegspreis bei 73.925 Euro liegt – fast doppelt so hoch wie beim Tesla. Trotz des höheren Preises hat BMW bereits über 50.000 Vorbestellungen für den iX3 verzeichnet, was auf eine hohe Nachfrage hinweist. Allerdings müssen Kunden mit Wartezeiten bis ins vierte Quartal 2026 rechnen, was den sofortigen Kauf eines Tesla-Modells noch attraktiver macht (einen noch detaillierteren Vergleich gibt es unter ams+ hier).

Technische Details und Abmessungen In puncto Größe sind beide Modelle nahezu identisch: Das Tesla Model Y misst 4,79 Meter in der Länge und 1,62 Meter in der Höhe, während der BMW iX3 mit 4,78 Metern Länge und 1,63 Metern Höhe nur minimal abweicht. Beim Kofferraumvolumen hat Tesla jedoch die Nase vorn: Bis zu 2.158 Liter stehen zur Verfügung, während der BMW iX3 maximal 1.750 Liter bietet.

Die Antriebsleistung beider Fahrzeuge ist ebenfalls vergleichbar. Das Model Y Long Range AWD bietet eine Systemleistung von 378 kW (514 PS) und beschleunigt in nur 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der BMW iX3 leistet etwas weniger mit 345 kW (469 PS) und benötigt für denselben Sprint 4,9 Sekunden.

Reichweite und Energieverbrauch Bei der Reichweite zeigt sich ein gemischtes Bild: Das Tesla Model Y erreicht laut WLTP bis zu 600 Kilometer, wobei unabhängige Tests etwa 443 Kilometer bei realistischem Verbrauch bestätigen konnten. Der BMW iX3 hingegen bietet eine größere Batterie mit einer Kapazität von 108,7 kWh und erreicht beeindruckende WLTP-Werte zwischen 678 und 805 Kilometern – konkrete Testdaten stehen hier jedoch noch aus.

Der Energieverbrauch des Tesla liegt bei etwa 15,9 kWh/100 km nach WLTP-Standard, während der BMW je nach Konfiguration zwischen 15,1 und 17,9 kWh/100 km verbraucht.

Ladegeschwindigkeit Ein entscheidender Faktor für Langstreckenfahrer ist die Ladegeschwindigkeit. Tesla setzt auf ein eigenes Ladenetzwerk mit einer maximalen Ladeleistung von bis zu 250 kW – ausreichend für rund 266 Kilometer zusätzliche Reichweite in nur 15 Minuten.

BMW kontert mit einer fortschrittlichen 800-Volt-Technologie und einer Spitzenladeleistung von bis zu 400 kW. Innerhalb von zehn Minuten können so bis zu 372 Kilometer nachgeladen werden – ein klarer Vorteil gegenüber dem Tesla-Netzwerk.

Bedienungskonzepte und Assistenzsysteme Im Innenraum verfolgen beide Hersteller unterschiedliche Philosophien: Tesla setzt auf Minimalismus mit einem zentralen Touchscreen als Hauptbedienelement. Dies erfordert zwar Eingewöhnung, sorgt aber für ein aufgeräumtes Cockpit-Design.

BMW kombiniert hingegen traditionelle Bedienelemente wie Schalter und Tasten mit modernster Technologie wie dem Panoramic Vision Display über die gesamte Windschutzscheibe. Beide Ansätze haben ihre Vorzüge; letztlich entscheidet hier der persönliche Geschmack des Fahrers.

Auch bei den Fahrerassistenzsystemen gibt es Unterschiede: Teslas kamerabasiertes System "Tesla Vision" wird durch regelmäßige Software-Updates ständig verbessert. BMW nutzt hingegen eine Kombination aus Kameras, Radar- und Ultraschallsensorik für ein breiteres Spektrum an Assistenzfunktionen.