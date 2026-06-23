Neuer Elektro-SUV Jeep Compass 4xe kommt mit Riesenbatterie, Allrad und 375 PS

Jeep hat zwei neue Elektro-Varianten des Compass vorgestellt. Neben dem vollelektrischen Compass 4xe mit Allradantrieb steht künftig auch eine Long-Range-Version mit Frontantrieb zur Verfügung. Beide Modelle ergänzen die bereits angebotenen Antriebsvarianten der Baureihe, zu denen ein e-Hybrid, ein Plug-in-Hybrid sowie der bisher einzige Elektro-Compass mit Frontantrieb und 80-kWh-Batterie gehören.

Riesen-Batterie Die neue Topversion Compass 4xe und verfügt, der Name verrät es, über einen Allradantrieb mit zwei Elektromotoren. An der Vorderachse arbeitet eine Maschine mit 157 kW, an der Hinterachse ein laut Stellantis speziell für Jeep entwickelter Elektromotor mit 132 kW Leistung. Die Systemleistung beträgt 375 PS. Die Energie liefert eine Batterie mit 96,1 kWh nutzbarer Kapazität. Nach WLTP-Norm soll damit eine Reichweite von mehr als 600 Kilometern möglich sein. An Schnellladestationen soll sich der Ladezustand in 27 Minuten von 20 auf 80 Prozent erhöhen lassen.

Die Offroad-Tauglichkeit des 4xe soll über den bisherigen Compass-Modellen liegen. Dazu trägt eine Fahrwerkshöherlegung um zehn Millimeter bei. Der Böschungswinkel vorne beträgt 28 Grad, der Rampenwinkel 17 Grad und der hintere Böschungswinkel 31 Grad. Die maximale Wattiefe gibt Jeep mit 480 Millimetern an. Durch die Kombination des hinteren Elektromotors mit einem Untersetzungsgetriebe soll an den Hinterrädern ein Drehmoment von bis zu 3.100 Newtonmetern anliegen. Das dürfte auch für mehr als nur Kieswege reichen.

Auch im Innenraum unterscheidet sich die 4xe-Version von den übrigen Compass-Modellen. Jeep setzt auf besonders robuste Materialien, die widerstandsfähiger und leichter zu reinigen sein sollen als herkömmliche Stoffbezüge. Die Rückseiten der Fondsitze sind mit kratzfesten Oberflächen versehen. Ergänzt wird die Ausstattung durch robuste Gummimatten.

Parallel zum 4xe führt Jeep eine neue Long-Range-Ausführung mit Frontantrieb ein. Sie verfügt über einen Elektromotor mit 170 kW/231 PS. Die Batterie bietet 96,3 kWh nutzbare Kapazität und besteht aus zwölf Modulen mit insgesamt 192 Zellen. Die maximale WLTP-Reichweite gibt Jeep mit bis zu 674 Kilometern an. Auch hier soll der Ladevorgang von 20 auf 80 Prozent unter optimalen Bedingungen in 27 Minuten möglich sein.

Bis zu 674 km Reichweite Der Compass 4xe wird in den Ausstattungslinien Upland und Overland angeboten. Zur Serienausstattung der Upland-Version gehören unter anderem Bergabfahrhilfe, 19-Zoll-Räder mit M+S-Bereifung, ein hinterer Abschlepphaken, Nebelscheinwerfer und Dachreling. Die Overland-Ausführung ergänzt dies um spezielle Leichtmetallräder, eine beleuchtete Sieben-Schlitz-Kühlergrillgestaltung, Matrix-LED-Scheinwerfer, abgedunkelte Scheiben und besonders widerstandsfähige Sitzbezüge.

Die neue Long-Range-Version wird wie die übrigen Compass-Modelle in den Ausstattungslinien Altitude, Business und Summit angeboten. Je nach Ausführung umfasst die Ausstattung unter anderem LED-Scheinwerfer, ein 16-Zoll-Infotainmentsystem, eine 360-Grad-Kamera, induktives Smartphone-Laden, zusätzliche Fahrerassistenzsysteme, Matrix-LED-Licht, elektrisch verstellbare Sitze sowie eine Ambientebeleuchtung.

Preise und Marktstart Laut Jeep-Mitteilung sind die Modelle ab sofort bestellbar, Preise werden jedoch nicht genannt. Im Online-Konfigurator werden der Compass 4xe und der Compass Long Range zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags ebenfalls nicht aufgeführt. Der bislang einzige Elektro-Compass mit Frontantrieb und der kleineren Batterie startet aktuell bei 47.900 Euro.