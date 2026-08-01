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Hybrid-Pick-up ab 2027: Hyundai greift Ford und Toyota an

Hyundai Midsize-Pick-up
Hyundai plant Hybrid-Pick-up für 2027

Hyundai wagt sich in ein heiß umkämpftes Segment: Der koreanische Hersteller plant einen Midsize-Pick-up, der ab 2027 auf den Markt kommen soll. Mit diesem Schritt will Hyundai vor allem in Australien Fuß fassen, einem der weltweit wichtigsten Märkte für mittelgroße Pick-ups.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.08.2026
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07/2026 Hyundai Pickup Australien Rendering
Foto: Rendering Seibt/KI-generiertes Bild

Hyundais geplanter Midsize-Pick-up basiert allem Anschein nach auf der Leiterrahmen-Plattform des Kia Tasman. Diese Plattform wurde speziell für den australischen Markt entwickelt und bietet eine hohe Robustheit sowie vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Der Tasman verfügt über eine Anhängelast von bis zu 3,5 Tonnen und eine Nutzlast von 1.000 Kilogramm, was ihn zu einem echten Arbeitstier macht. Auch die Offroad-Fähigkeiten überzeugen: Mit Allradantrieb, Untersetzung und Sperrdifferenzial ist der Tasman bestens gerüstet für schwieriges Gelände.

Hyundai plant jedoch, das Modell mit eigenständigen Merkmalen auszustatten. Dazu gehört vor allem ein elektrifizierter Antrieb. Während viele Wettbewerber weiterhin auf Diesel setzen, will Hyundai mit Plug-in-Hybrid- oder Range-Extender-Technologien neue Maßstäbe setzen. Diese Antriebe sollen nicht nur die strengen Emissionsvorgaben erfüllen, sondern auch im Alltag durch Effizienz und Reichweite punkten.

Elektrifizierung als Differenzierungsmerkmal

Die Entscheidung für einen elektrifizierten Antrieb ist strategisch klug: Australiens New Vehicle Efficiency Standards (NVES) setzen seit 2025 zunehmend strenge CO2-Grenzwerte durch, die bis 2029 weiter verschärft werden. Ein klassischer Diesel-Pick-up wie der Toyota Hilux stößt beispielsweise 207 g/km CO2 aus – knapp unter dem Grenzwert von 210 g/km im Jahr 2025, aber weit entfernt von den Anforderungen ab 2029.

Hyundais Ansatz könnte daher nicht nur umweltfreundlicher sein, sondern auch wirtschaftliche Vorteile bieten. Plug-in-Hybride oder Range-Extender könnten dazu beitragen, Strafzahlungen zu vermeiden und gleichzeitig Kunden mit niedrigen Betriebskosten zu überzeugen. Laut Don Romano, CEO von Hyundai Australien, wird derzeit geprüft, ob bestehende Hybridtechnologien des Konzerns an die Tasman-Plattform angepasst werden können.

Konkurrenzanalyse: Ford Ranger und Co.

Der Ford Ranger ist seit Jahren das Maß aller Dinge im Segment der mittelgroßen Pick-ups – sowohl in Australien als auch weltweit. Mit einer breiten Palette an Motorisierungen, darunter leistungsstarke Dieselmotoren und fortschrittliche Assistenzsysteme, hat er sich einen festen Platz gesichert. Auch Toyota Hilux und Isuzu D-Max spielen in dieser Liga mit.

Hyundais Vorteil könnte jedoch in der Kombination aus moderner Technik und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis liegen. Während Modelle wie der Ranger oft in höheren Preissegmenten angesiedelt sind, könnte Hyundai mit einem wettbewerbsfähigen Einstiegspreis punkten – insbesondere wenn dieser durch staatliche Förderungen für Hybridfahrzeuge unterstützt wird.

Design und Funktionalität

Ein weiterer Punkt zur Abgrenzung vom Wettbewerb ist das Design. Erste Hinweise liefert das Hyundai Boulder Concept: Diese Studie zeigt kantige Formen, kurze Überhänge und funktionale Details wie gegenläufig angeschlagene Türen oder integrierte Dachträgerstrukturen. Auch wenn das Konzept primär als Plattform-Demonstrator gedacht ist, lassen sich daraus Rückschlüsse auf die zukünftige Designsprache ziehen.

Fazit

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