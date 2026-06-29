Neuer Jeep Compass 4xe mit Riesen-Batterie: Das kostet der neue Langstrecken-SUV mit 375 PS

Mit dem neuen Compass erweitert Jeep sein Angebot elektrifizierter SUV um zwei weitere Elektroversionen. In diesem Beitrag finden Sie die ausführliche Neuvorstellung des Jeep Compass 4xe, hier beleuchten wir Ausstattung und Preise. Während der bereits bekannte Compass mit 74-kWh-Batterie und Frontantrieb weiterhin den Einstieg bildet, übernimmt der neue Compass 4xe mit elektrischem Allradantrieb die Rolle des Topmodels.

Start bei 47.900 Euro Der vollelektrische Compass mit 74-kWh-Batterie und 213 PS startet unverändert bei 47.900 Euro in der Ausstattung Altitude. Die höherwertige Summit-Version kostet 51.400 Euro. Darüber rangiert künftig der ausschließlich mit Allrad angebotene Compass 4xe. Die Variante Upland beginnt bei 54.900 Euro, die umfangreicher ausgestattete Overland-Ausführung steht mit 58.400 Euro in der Preisliste. Damit spannt Jeep innerhalb der Elektrobaureihe einen Preisbereich von rund 48.000 bis knapp 60.000 Euro auf.

Bereits die Basisausstattung Altitude fällt vergleichsweise umfangreich aus. Serienmäßig gehören unter anderem ein 16-Zoll-Touchscreen mit Navigationssystem, ein digitales 10,25-Zoll-Kombiinstrument, kabelloses Apple CarPlay und Android Auto sowie ein umfangreiches Paket an Fahrerassistenzsystemen dazu. Adaptiver Tempomat, Spurhalteassistent, autonomer Notbremsassistent und Level-2-Fahrfunktionen sind ebenso serienmäßig wie die Vorklimatisierung per App und 19-Zoll-Leichtmetallräder.

Die 74 kWh-Version ist als Altitude und Summit erhältlich, während die 96 kWh-Version in den Linien Upland und Overland angeboten wird.

Summit (für 74 kWh): Bietet zusätzlich zum Altitude unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer, einen beleuchteten 7-Slot-Grill, beheizbare Vinylsitze (Fahrersitz 8-fach elektrisch verstellbar), Lenkradheizung und mehrfarbige Ambientebeleuchtung.

Bietet zusätzlich zum Altitude unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer, einen beleuchteten 7-Slot-Grill, beheizbare Vinylsitze (Fahrersitz 8-fach elektrisch verstellbar), Lenkradheizung und mehrfarbige Ambientebeleuchtung. Upland (für 96 kWh): Diese Linie ist robuster ausgelegt und bietet Offroad-Stoßfänger , einen Abschlepphaken hinten sowie 19"-Leichtmetallfelgen mit Allwetterbereifung .

Diese Linie ist robuster ausgelegt und bietet , einen Abschlepphaken hinten sowie 19"-Leichtmetallfelgen mit . Overland (für 96 kWh): Beinhaltet zusätzlich Matrix-LED-Scheinwerfer, den beleuchteten Kühlergrill und im Interieur widerstandsfähigere Polyurethane-Premiumsitze sowie Sitz- und Lenkradheizung.

Zusätzlich zur Serienausstattung können verschiedene Pakete und Einzeloptionen gewählt werden:

Wärmepumpe: 990 € (empfohlen für Elektrofahrzeuge zur Reichweitenoptimierung).

990 € (empfohlen für Elektrofahrzeuge zur Reichweitenoptimierung). Winter-Paket: 990 € (u.a. Sitzheizung vorne, Lenkradheizung, beheizbare Frontscheibe unten).

990 € (u.a. Sitzheizung vorne, Lenkradheizung, beheizbare Frontscheibe unten). Komfort-Paket: 1.290 € bis 1.490 € (je nach Linie, enthält u.a. 360°-Kamera, elektrische "Hands Free" Heckklappe, induktive Ladestation).

1.290 € bis 1.490 € (je nach Linie, enthält u.a. 360°-Kamera, elektrische "Hands Free" Heckklappe, induktive Ladestation). Sicherheits-Paket: 1.790 € (u.a. vorausschauender Tempomat, Head-up-Display, Totwinkel-Assistent).

1.790 € (u.a. vorausschauender Tempomat, Head-up-Display, Totwinkel-Assistent). Premium-Paket: 1.790 € bis 1.990 € (enthält u.a. FOCAL Audiosystem, Massagefunktion für Vordersitze oder Panorama-Glasschiebedach).

1.790 € bis 1.990 € (enthält u.a. FOCAL Audiosystem, Massagefunktion für Vordersitze oder Panorama-Glasschiebedach). Panorama-Glasschiebedach (Einzeloption): 1.190 €.

1.190 €. Mode 2 Ladekabel: 250 €. Die Wettbewerber Preislich bewegt sich der Compass 4xe damit in direkter Nachbarschaft etablierter Elektro-SUV. Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen der VW ID.4 GTX, der Škoda Enyaq 85x beziehungsweise RS sowie das Tesla Model Y Long Range. Ebenfalls in Reichweite liegen Modelle wie der Ford Explorer AWD, der Hyundai Ioniq 5 AWD oder der Volvo EX40 Twin Motor. Gegenüber diesen Fahrzeugen positioniert Jeep den Compass mit einer vergleichsweise umfangreichen Serienausstattung sowie den stärker auf Geländeeinsatz ausgelegten Varianten Upland und Overland.