Neuer Tesla-Bonus: Neues Model Y für 31.990 Euro – wo ist der Haken?

Seit dem 16. Juli gibt es ein neues Bonusprogramm von Tesla in Deutschland. Mit 2.000 Euro Nachlass auf den offiziellen Listenpreis und unter Einberechnung der maximalen Förderprämie sollen unter dem Strich 8.000 Euro "Rabatt" stehen. Klingt gut, ist aber an viele Bedingungen und eine Menge Kleingedrucktes gebunden. Fix ist an dem Preisnachlass zunächst einmal nur die 2.000-Euro-Gutschrift seitens Tesla, denn die volle Förderprämie von 6.000 Euro erhalten nur Familien mit mindestens zwei Kindern unter 18 Jahren und einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von 45.000 Euro. Mit weniger Kindern und/oder höherem Einkommen sinkt die Prämie oder entfällt komplett.

Weniger Bonus als früher Allerdings sind ja auch 2.000 Euro Nachlass an sich ein feiner Zug, auch wenn Tesla beim letzten Bonusprogramm im Februar noch 3.000 Euro springen ließ. Jetzt geht es allerdings ins Detail. Denn im Gegensatz zur letzten Bonus-Runde beschränkt sich die Kaufprämie ausschließlich auf das Basismodell des Model Y , das seit Anfang 2026 auf den Namen "Hinterradantrieb" hört. Die stärkeren Model Y bleiben preislich unverändert, das Model 3 bleibt gleich ganz außen vor.

Und es gibt noch Kleingedrucktes zu lesen, denn die 2.000 Euro knüpft Tesla an Bedingungen. Der Bonus gilt ausschließlich für neu bestellte Model Y mit Hinterradantrieb, deren Bestellung ab dem 16. Juli 2026 erfolgt ist. Außerdem muss das Fahrzeug bis spätestens 30. September 2026 übergeben werden. Das gilt auch für die parallel zum Bonus angebotene Null-Prozent-Finanzierung, diese gibt es ebenfalls nur für das Model Y Basismodell.

Die Lieferzeit beachten Ein gewichtiger Haken bleibt dabei im Verborgenen: Laut der Tesla-Bestellseite liegt die voraussichtliche Auslieferung eines neu bestellten Model Y Hinterradantrieb aktuell bei Oktober bis November. Einziges Model Y mit einer fristgerechten Auslieferung im September ist aktuell der Performance Allradantrieb, doch der bleibt vom Rabatt ausgeschlossen. Sofort verfügbare Neuwagen des Model Y listet Tesla nicht auf. Wer sparen möchte, sollte also in jedem Fall bei einem Tesla-Center die Bedingungen vor einer Bestellung klären.

Das Basismodell Hinterradantrieb Das heutige Model Y Hinterradantrieb bildet den Einstieg in die Baureihe und geht auf die Ende 2025 eingeführte Standard-Version zurück, die inzwischen lediglich umbenannt wurde. Tesla kombiniert dabei einen einzelnen Elektromotor an der Hinterachse mit einer gegenüber den höherwertigen Varianten etwas kleineren Batterie. Deren nutzbare Kapazität liegt bei rund 69 kWh. Nach WLTP erreicht der SUV eine Reichweite von bis zu 534 Kilometern, der Normverbrauch beträgt dabei offiziell 13,1 kWh je 100 Kilometer. Geladen wird mit maximal 175 kW an Schnellladesäulen, womit die Basisversion unter den bis zu 250 kW der teureren Model-Y-Ausführungen bleibt.

Auch bei den Fahrleistungen setzt Tesla auf eine etwas einfachere Auslegung. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt nach Werksangaben in 7,2 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 201 km/h. Um den Einstiegspreis niedrig zu halten, verzichtet Tesla außerdem auf einen Teil der Ausstattung. Gegenüber den höherwertigen Varianten fehlen unter anderem die adaptiven Scheinwerfer, die elektrisch verstellbare Lenksäule, die Sitzheizung im Fond sowie einige Komfort- und Designmerkmale.