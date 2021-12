Nio ET5 (2021) Elektro-Limousine China-Attacke aufs Tesla Model 3

Nach einem extrem ambitionierten Start und in der Folge ähnlich schwerwiegenden Finanzproblemen hat sich der Elektroautohersteller Nio mit Hilfe einer gewaltigen Finanzspritze der chinesischen Millionenstadt Hefei neu ausgerichtet und fährt jetzt einen aggressiven Expansionskurs. Dazu gehört, neben einem Marktstart in Europa, auch ein umfangreich ausgebautes Modellprogramm. Die beiden Elektro-SUV ET8 und ET6 sowie das SUV-Coupé EC6 haben sich im Heimatmarkt längst etabliert, 2022 kommt mit dem ET7 ein neues Flaggschiff hinzu. Die elegante Elektro-Limousine legt in der Top-Version mit 1.000 km Reichweite und Feststoff-Wechselakku die Technik-Latte extrem hoch und soll auch nach Europa kommen. Alle Details zum ET7 finden sich in der Bildergalerie!

Nio Die erste verfügbare Silhouette legt nahe, dass Nio am 18. Dezember in Suzhou tatsächlich die nächste Elektro-Limousine zeigen wird.

ET5 positioniert sich im Model-3-Segment

Wie bei jedem anderen Autohersteller ist im Windschatten eines Flaggschiff auch bei Nio noch jede Menge Platz für volksnähere Autos. Wie eines davon aussehen wird, zeigen die Chinesen im Rahmen des nächsten, so genannten "Nio Days". Mit der großen Auto-Party feiert sich das Unternehmen jedes Jahr selbst und nutzt die Bühne traditionell zur Präsentation neuer Modelle. 2021 findet die Veranstaltung im Olympia-Sportzentrum Suzhou in der Nähe von Shanghai statt. Dort soll, neben dem Serienmodell des ET7, auch der nächste neue Nio Premiere feiern. So richtig tief lassen sich die Chinesen dabei noch nicht in die Karten blicken, allerdings zeigen erste Teaserbilder, dass in Suzhou ziemlich sicher die nächste Elektro-Limousine debütieren wird. Folgt man der eingeführten Nomenklatur der Marke (SUV mit geraden Ziffern, Limousinen mit ungeraden Ziffern), könnte diese Limousine ET5 heißen und abgeleitet vom ET7 größentechnisch im Segment des Tesla Model 3 angreifen.

Technisch dürfte der ET5 die gleiche modulare Plattform wie der ET7 nutzen und damit ebenfalls mit dem nach wie vor einzigartigen Batteriewechselsystem kompatibel sein. Abstriche stehen beim Thema Assistenzsysteme an. Der ET7 kommt auf Wunsch mit Laser-Sensoren (LiDaR) und hat alles an Bord, um dereinst mit Level 4 autonom durch die Gegend zu fahren. Flaggschiff-Technik eben. Der ET5 soll weniger Prestige, dafür aber um so mehr Umsatz einfahren. Chinesische Medien rechnen mit einem Basispreis von rund 43.000 Euro.

Fazit

Nio setzt auf Expansion. In China und Europa. Die Marke kombiniert global gefälliges Design mit etablierter Fahrzeugtechnik etablierter Zulieferer und Hightech-Komponenten aus China. Das kann international tatsächlich funktionieren. Vor allem dann, wenn es die Chinesen schaffen, ihr Batteriewechselsystem global auszurollen.