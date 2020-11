Nissan e-NV200 für Gewerbe und Privat-Kunden Elektrobus ab 35.000 Euro

Nissans Elektrotransporter e-NV200 kommt künftig weiter. Eine 40-kWh-Batterie erhöht die Reichweite um über 60 Prozent auf bis zu 280 Kilometer (NEFZ-Fahrzyklus) soll der Kleintransporter mit einer Akkuladung fahren können. Vorgestellt hat Nissan den e-NV200 mit neuer 40-kWh-Batterie auf dem Nissan Futures 3.0 Event im norwegischen Oslo. Die Ladezeit für den neuen Akku soll an konventionellen Haushaltssteckdosen 17 Stunden betragen. An einer Wallbox soll die Ladezeit auf 6,5 Stunden sinken. Steht ein Schnelllader zur Verfügung, so sollen nach 40 Minuten bereits wieder 80 % der Kapazität nachgeladen sein.

100 Kilometer mehr Reichweite

Da die Größe und das Gewicht der Hochvoltbatterie unverändert geblieben sind, ändert sich auch beim Ladevolumen (bis zu 4.200 Liter) und der Nutzlast (695 Kilogramm) nichts. Mit der fast verdoppelten Batteriekapazität können Kunden künftig pro Batterieladung mehr als 100 Kilometer weiter fahren als bisher. Damit eignet sich der e-NV200 nun ideal für Geschäftskunden wie Paketdienste und Lieferservices, um die wichtigen innerstädtischen Lieferungen zu 100 Prozent lokal emissionsfrei zu absolvieren.

Beim Antriebsmotor gab es hingegen keine Veränderungen. Es bleibt beim 80 kW und 254 Nm starken Elektromotor. Damit soll der 1.555 Kilogramm schwere e-NV200 in 14,0 Sekunden von Null auf 100 km/h beschleunigen und eine Höchstgeschwindigkeit von 123 km/h erreichen können.

Nissan Der NV200 richtet sich als Kombi an gewerbliche Kunden und kostet mindestens 35.000 Euro netto.

Preise ab 28.660 Euro netto

Der Nissan e-NV200 mit 40-kWh-Batterie kann ab sofort als Kastenwagen, Kombi oder Evalia bestellt werden. Die beiden letzteren bieten 4 oder 5 Türen sowie 2,5 oder 7 Sitzplätze. Der Kastenwagen ist ab 28.660 Euro netto (34.105 Euro brutto) zu haben. Bislang kostete der Nissan e-NV200 als Transporter ab 24.635 Euro zuzüglich einer monatlichen Batteriemiete ab rund 87 Euro. Der Grundpreis der Pkw-Version lag bisher bei rund 31.706 Euro plus Batteriemiete. Der Siebensitzer kostet nun ab 41.690 Euro (35.034 Euro netto). Der Kombi, den Nissan hauptsächlich gewerblichen Kunden zugedacht hat, gibt es ab sofort ab 35.000 Euro netto. Standardmäßig fährt der Kombi mit Platz für fünf Leute vor. Sollen es sieben sein, kostet das 670 Euro zusätzlich. Serienmäßig sind bereits DAB-Radio, Klimaanlage, Rückfahrkamera und Nebelscheinwerfer an Bord. Das optionale Winterpaket (250 Euro) heizt Außenspiegel, Sitze und Lenkrad.

Sondermodell zum Marktstart

Zum Markstart bietet Nissan das Sondermodell e-NV 200 2.Zero Edition an. Die Preise inklusive Mehrwertsteuer beginnen bei 38.663 Euro für den Kastenwagen und 41.690 Euro für den Siebensitzer. Das Sondermodell hat serienmäßig ein CD-Radio mit Bluetooth und Navigation, Klimaautomatik, Tempomat, schlüsselloses Zugangssystem, Nebelscheinwerfer und Rückfahrkamera. Außerdem kann der Fahrer per App den Ladezustand sehen und die Heizung steuern. Laden kann der e-NV mit bis zu 6,6 kW über einen Typ-1-Stecker oder einen CHAdeMO-Schnellladeanschluss (50 kW). Auch ein Mode-3- (7,4 kW) und ein EVSE-Ladekabel für Haushaltssteckdosen (3,2 kW) sind serienmäßig.

Fazit

Schaut man auf die Preise anderer Elektro-Busse, ist der Nissan ein echtes Schnäppchen. Mercedes EQV oder Opel Zafira Life-e kosten schnell mal zwischen 60.000 und 70.000 Euro. Natürlich spielt der NV200 nicht ganz in der selben Liga, schon wegen der geringeren Abmessungen. Aber zum rein elektrischen Personentransport sicher eine interessante Alternative zu den eben genannten.