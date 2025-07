Opel Mokka GSE: Der neue elektrische Sport-Blitz

E-Antrieb mit bis zu 280 PS

Der erste Straßen GSE bleibt dabei dicht am Wettbewerbsmodell, der elektrische Antriebsstrang ist sogar identisch. Der Synchron-Elektromotor an der Vorderachse leistet 207 kW (280 PS) und schüttet 345 Nm Drehmoment über die Vorderräder aus. Damit die Grip statt Schlupf produzieren, spannt Opel ein Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial in den Frontantrieb ein. Die volle Leistung gibt der E-Antrieb aber nur im Sport-Modus ab, der zudem eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h erlaubt und eine Spurtzeit von 5,9 Sekunden von null auf 100 km/h ermöglicht. Zudem bietet die sportliche Kalibrierung aller Systeme viel Rückmeldung und damit viel Fahrspaß.