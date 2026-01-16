AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Sportwagen
E-Auto

Opel verschiebt Manta-Comeback: Klassiker kommt nicht vor 2030 zurück

Opel verschiebt Manta-Comeback
So lange müssen Sie noch warten

Wer sich schon auf eine Neuauflage des Sportwagen-Klassikers gefreut hat, muss seine Euphorie noch ein paar Jahre dämpfen. Andere Modelle haben Vorrang.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.01.2026
Als Favorit speichern
Opel Manta Pläne Collage Concept Logo
Foto: Opel / Patrick Lang

Opel wollte den legendären Manta eigentlich bis zur Mitte des Jahrzehnts als Elektroauto neu auflegen. Das haben der aktuelle Opel-Chef Florian Huettl und auch seine Vorgänger immer wieder betont. In einem Interview mit dem Spiegel bestätigte der Manager jetzt aber, dass sich ein mögliches Comeback des Klassikers deutlich verschieben wird.

Neue Prioritäten verschieben Manta

"Der Manta ist ein Modell mit riesigem emotionalem Potenzial. Das Manta-Projekt existiert, es gibt Designmodelle – aber vor 2030 wird keines dieser Modelle auf den Markt kommen", erklärte Huettl gegenüber dem Spiegel.

Opel habe seine mittelfristigen Prioritäten neu sortiert, dabei rücke der Manta nach hinten. Zuerst will Opel nach Huettl-Aussage den Corsa und die Modelle der SUV-Segmente erneuern.

Als Ausblick auf einen neuen Manta hatte der Autobauer aus Rüsselsheim bereits 2021 den Opel Manta GSe ElektroMOD präsentiert. Beim Appetizer kombinierte Opel einen klassischen Manta A mit moderner Elektroantriebstechnik. Der neue Manta soll aber nicht als Retromodell kommen. Vielmehr wird eine mögliche Neuauflage als moderner Crossover reüssieren.

Fazit

Mehr zum Thema Alternative Antriebe