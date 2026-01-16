Opel verschiebt Manta-Comeback: Klassiker kommt nicht vor 2030 zurück

Opel wollte den legendären Manta eigentlich bis zur Mitte des Jahrzehnts als Elektroauto neu auflegen. Das haben der aktuelle Opel-Chef Florian Huettl und auch seine Vorgänger immer wieder betont. In einem Interview mit dem Spiegel bestätigte der Manager jetzt aber, dass sich ein mögliches Comeback des Klassikers deutlich verschieben wird.

Neue Prioritäten verschieben Manta "Der Manta ist ein Modell mit riesigem emotionalem Potenzial. Das Manta-Projekt existiert, es gibt Designmodelle – aber vor 2030 wird keines dieser Modelle auf den Markt kommen", erklärte Huettl gegenüber dem Spiegel.

Opel habe seine mittelfristigen Prioritäten neu sortiert, dabei rücke der Manta nach hinten. Zuerst will Opel nach Huettl-Aussage den Corsa und die Modelle der SUV-Segmente erneuern.

Als Ausblick auf einen neuen Manta hatte der Autobauer aus Rüsselsheim bereits 2021 den Opel Manta GSe ElektroMOD präsentiert. Beim Appetizer kombinierte Opel einen klassischen Manta A mit moderner Elektroantriebstechnik. Der neue Manta soll aber nicht als Retromodell kommen. Vielmehr wird eine mögliche Neuauflage als moderner Crossover reüssieren.