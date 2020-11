Porsche Macan EV (2022) Erster Blick auf den Elektro-Macan!?

Denn auf einem der Präsentationsfotos der "Unseen"-Reihe ist im Hintergrund ein Clay-Modell zu sehen, das so gar nicht in die Phalanx von Porsche 911 Safari, 918 Street und Porsche-Van passen will. Zu sehen ist ein SUV mit schmalen Scheinwerferschlitzen und einem coupéhaften Dach. In der Frontschürze ist nur eine kleine Öffnung zu sehen – daher liegt die Vermutung nahe, dass es sich um das Elektromodell des Macan handelt.

Auch ein Audi Q5 E-Tron entsteht auf der PPE-Plattform

Der Elektro-Macan wird das erste Auto des VW-Konzerns, das auf der von Porsche und Audi gemeinsam entwickelten Premium Platform Electric (PPE) aufbaut. Den bisherigen Macan mit Verbrennungsmotoren überarbeitet Porsche nochmals und baut ihn für eine gewisse Zeit weiter. Zwei technisch grundverschiedene Modelle bilden dann eine Baureihe gleichen Namens, beide sind technisch mit dem Audi Q5 verwandt. Denn die erste Generation des kleineren Porsche-SUV nutzte den Unterbau des Audi Q5, auf der PPE soll auch ein elektrischer Audi Q5 entstehen, der vielleicht Q6 E-Tron heißen wird. Er kommt mindestens ein halbes Jahr nach dem Macan II auf den Markt.

Der erste rein elektrisch betriebene Kompakt-SUV von Porsche soll 2022 im Werk Leipzig vom Band rollen. Porsche baut damit sein Angebot im Bereich der Elektromobilität aus: Ende 2019 ist mit dem Taycan der erste rein elektrisch angetriebene Sportwagen auf den Markt gekommen. Ihm soll bald sein Derivat, der Taycan Cross Turismo, folgen.

Der elektrisch angetriebene Kompakt-SUV wird wie der Taycan über die 800-Volt-Technologie verfügen, die besonders schnelles Laden erlaubt. 100 Kilometer Reichweite soll der Taycan beispielsweise in weniger als fünf Minuten nachladen können. Auch permanent erregt Synchronmaschinen dürfte der Macan mit dem ersten Elektro-Porsche gemein haben. Optisch dürfte der E-Macan der Taycan-Optik sehr nahe kommen. So verfügt er über tiefliegende schmale Scheinwerfer und seitliche Leitfinnen, die sich weit in die Schürze ziehen.

Elektro statt Diesel

"Elektromobilität und Porsche passen perfekt zusammen. Nicht nur wegen der Effizienz, sondern vor allem auch wegen der sportlichen Eigenschaften", sagt Porsche-Chef Oliver Blume. "Bis 2022 investieren wir mehr als sechs Milliarden Euro in die Elektromobilität und bis 2025 könnte bereits jedes zweite Neufahrzeug von Porsche einen Elektroantrieb haben. Gleichwohl setzen wir in den nächsten zehn Jahren auf einen Antriebsmix aus weiter optimierten Benzinmotoren, Plug-in-Hybrid-Modellen und rein elektrisch betriebenen Sportwagen. Unser Ziel ist eine technologische Vorreiterrolle, deshalb richten wir das Unternehmen konsequent auf die Mobilität der Zukunft aus."

Vom Diesel hat sich Porsche indes bereits 2018 verabschiedet – einen Macan mit Otto-Motoren wird es aber wie erwähnt auch nach 2022 noch geben. Ein Facelift wird den Verbrenner-Macan stilistisch der neuen Elektro-Version angleichen, so wollen es Insider wissen. Neueste Gerüchte sprechen zudem von drei Jahren Überschneidung. Das wollte Porsche nicht kommentieren. Vermutlich wird die Kundennachfrage in allen Märkten, in denen der Macan sich gut verkauft, darüber entscheiden. Eine Entscheidung sei dazu noch nicht getroffen, heißt es aus Unternehmenskreisen.

Fazit

Ist der elektrische Porsche Macan wirklich auf den Präsentationsfoto der Unseen-Reihe zu sehen? Das Styling könnte passen, ein unabsichtlicher Leak dürfte aber unwahrscheinlich sein. Entweder handelt es sich um eine frühe Version des Macan oder eine bewusste Marketing-Aktion von Porsche.