Preise BMW i3 Neue Klasse: Zum Start wird es echt exklusiv

Ursprünglich wollte BMW die Auftragsbücher für den neuen i3, die Elektrolimousine der Neuen Klasse, erst im Herbst öffnen. Getrieben von der offensichtlich hohen Kundennachfrage wurde der Bestellstart jetzt auf den 18. Juni 2026 vorgezogen.

First Edition zum Auftakt Die erste Version des i3 , die verfügbar ist, ist eine First Edition auf Basis des i3 50 xDrive. Dieses Auftakt-Sondermodell punktet unter anderem mit dem M Sportpaket, zu dem das M Aerodynamikpaket, die M Sportbremse blau sowie eine Außenspiegelprojektion mit M Logo gehören. Ergänzt wird es im Innenraum durch das exklusive Interieurdesign BMW M in Veganza und M PerformTex schwarz, weitere Polster sind verfügbar.

Zur First Edition Ausstattung zählt zudem das Iconic Glow Exterieurpaket. Es unterstreicht die optische Tiefenwirkung der BMW Niere durch eine Konturbeleuchtung. Daneben gehört unter anderem eine Welcome- & Goodbye-Animation zum Umfang, mit der drei eindrucksvolle Lichtinszenierungen zur Wahl stehen. Ebenfalls mit an Bord der First Edition sind Multifunktionssitze vorn mit elektrisch betriebenen Einstellmöglichkeiten, 3-Zonen-Klimaautomatik, Sonnenschutzverglasung, Lenkradheizung, das 3D Head-up-Display, ein HiFi-Lautsprechersystem von Harman Kardon mit Dolby-Atmos-Unterstützung, die automatische Heckklappenbetätigung sowie einen von 11 auf 22 kW aufgestockten On-Board-Lader. Wer zu den ersten i3-Kunden gehören möchte, muss sich allerdings auf einen Grundpreis für das Sondermodell, für das sechs Außenfarben zur Verfügung stehen, von 75.340 Euro einstellen.

Günstiger wird es erst ab Herbst Günstiger wird es erst ab Herbst, wenn der dann offizielle Marktstart für den i3 ansteht. Erst dann wird auch der normale BMW i3 50 xDrive bestellbar. Mit diesem sinkt der Grundpreis für die Elektrolimousine dann auf 65.300 Euro. Damit bleibt die Elektrolimousine um 5.600 Euro unter der gleich motorisierten E-SUV iX3. Weitere, dann noch günstigere Antriebsversionen werden folgen. Ein 40er-Basismodell mit 235 kW (320 PS) Hinterradantrieb dürfte entsprechend bei rund 58.000 Euro starten.