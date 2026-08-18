Wie Schumi im SLS AMG: Ist der Tunnel-Stunt des Voyah echt oder fake?

Voyah veröffentlichte die Aufnahmen kurz vor dem Marktstart des Passion S in China. Zu sehen ist, wie der Elektro-Crossover in einen Tunnel fährt, nach links auf die gekrümmte Wand zieht und schließlich kopfüber an der Decke entlangfährt. Anschließend kommt das Auto auf der gegenüberliegenden Seite wieder herunter und setzt seine Fahrt auf allen vier Rädern fort.

Mit rund 130 km/h an die Tunneldecke Nach den veröffentlichten Angaben fuhr der Passion S mit rund 130 km/h in das Manöver. Der Lenkwinkel musste dafür 16 Grad betragen. Entscheidend war neben der Geschwindigkeit vor allem der Radius des Tunnels. Das Fahrzeug musste schnell genug sein, um während der gesamten Kreisbewegung Kontakt zur Oberfläche zu behalten.

Am kritischsten ist der Moment an der Decke. Dort muss das Auto noch genügend Geschwindigkeit haben, damit es nicht herunterfällt. Wie knapp die Reserven tatsächlich waren, lässt sich anhand der veröffentlichten Informationen nicht überprüfen. Dafür wären unter anderem genaue Daten zum Tunnelradius, zur Geschwindigkeit während der Fahrt sowie zu Reifen und Fahrbahn nötig.

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Ist die Fahrt tatsächlich echt? Nach der Veröffentlichung gab es an dem Video Zweifel. In sozialen Netzwerken und unter Medienberichten wurde darüber diskutiert, ob der Passion S tatsächlich über die Tunneldecke gefahren war oder ob bei den Bildern mit Schnitten beziehungsweise digitalen Effekten nachgeholfen wurde.

Voyah reagierte bei der offiziellen Vorstellung des Passion S am 15.8.2026. Der Hersteller veröffentlichte eine weitere Aufnahme, die den kompletten Versuch in einem Take zeigen soll. Von der Anfahrt über die Fahrt an Wand und Decke bis zur Rückkehr auf die Fahrbahn ist kein sichtbarer Schnitt zu erkennen.

Voyah Der Voyah Passion S fährt mit rund 130 km/h in den Tunnel und anschließend die gekrümmte Wand hinauf. Bei einem Lenkwinkel von etwa 16 Grad führt die Fahrt für kurze Zeit kopfüber an der Tunneldecke entlang.



Auch die Aufnahmen des zuvor abgestürzten Prototyps sprechen zumindest dafür, dass Voyah entsprechende Fahrversuche durchgeführt hat. Einen unabhängigen Nachweis liefert allerdings auch dieses Material nicht. Die Videos und die technischen Angaben zum erfolgreichen Versuch stammen von Voyah beziehungsweise aus dessen Umfeld.

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Der Passion S leistet bis zu 646 PS Für den Stunt setzte Voyah nach eigenen Angaben ein serienmäßiges Fahrzeug ein – das Gewicht wurde nicht reduziert. Die Batterie und die Fahrassistenztechnik seien an Bord geblieben. Welcher Passion S genau verwendet wurde, geht aus den vorliegenden Angaben nicht eindeutig hervor.

Das stärkste Serienmodell besitzt zwei Elektromotoren. An der Hinterachse arbeitet ein Motor mit 300 kW, vorne kommen 175 kW hinzu. Die maximale Systemleistung beträgt 475 kW beziehungsweise 646 PS. Daneben gibt es eine heckgetriebene Variante mit 300 kW beziehungsweise 408 PS.

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Michael Schumacher machte den Tunnelstunt 2010 bekannt Das Vorbild für die Aktion ist mehr als 15 Jahre alt. Mercedes veröffentlichte 2010 einen Werbespot für den damals neuen SLS AMG. Darin fährt das Auto mit hoher Geschwindigkeit durch einen Tunnel, die Seitenwand hinauf, über die Decke und anschließend auf der gegenüberliegenden Seite wieder zurück auf die Fahrbahn.

Im Mittelpunkt des Spots stand Michael Schumacher. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister war damals als Markenbotschafter für Mercedes tätig und kurz zuvor mit dem Mercedes-Werksteam in die Formel 1 zurückgekehrt. Allerdings wurde schon beim damaligen Mercedes-Spot darüber diskutiert, wie die spektakuläre Fahrt entstanden war und in welchem Umfang mit Filmtechnik und digitalen Effekten gearbeitet wurde.