Ram 1500 REV: Stellantis beerdigt den Elektro-Pick-up

Im April 2023 hatte die Stellantis-Tochter Ram Trucks den Ram 1500 BEV, später als REV umgetauft, vorgestellt. Mit bis zu 800 km Reichweite sollte der Elektro-Pritschenwagen mit Volt statt V8 die Herzen der Amerikaner erobern. Zwei Jahre, einen Stellantis-CEO und einen neuen US-Präsidenten später ist das Thema Geschichte: Stellantis zieht dem Ram REV den Stecker, bevor er überhaupt beim Händler steht. "Da die Nachfrage nach vollelektrischen Full-Size-Pickups in Nordamerika nachlässt, überprüft Stellantis seine Produktstrategie und wird die Entwicklung eines vollelektrischen Full-Size-Pickups einstellen" – mehr als diesen dürren Satz zum Ende des Elektro-Experiments gibt es von Stellantis nicht.

Ende nach zwei Jahren Ram Trucks hatte zuletzt in den USA massive Einbußen hinnehmen müssen, nachdem neben der angekündigten Elektrifizierung der großen Pick-up-Baureihen parallel die von US-Kunden heißgeliebten V8-Motoren aussortiert und als Ausgleich die Preise nach oben getrieben wurden. Erst seit kurzem steuert die Marke dagegen, unter anderem mit einem Revival der Achtzylinder und einer angekündigten, preislich abgespeckten Basisversion.

Obwohl nicht offiziell kommentiert, liegt der Grund für den plötzlichen Tod des Elektro-Pick-ups auf der Hand. Die Entwicklungskosten sind abenteuerlich, die Produktionskosten und damit der aufzurufende Preis für die Kunden sowieso. Und das alles in einem Markt, in dem bereits Tesla, General Motors und Ford mehr schlecht als recht mit Strom-Trucks um die größtenteils erzkonservative Kundschaft konkurrieren. Ein vielversprechendes Geschäftsmodell für einen weiteren Marktteilnehmer scheint das deshalb mittlerweile nicht mehr zu sein, daher lautet das Motto offenbar "Ende mit Schrecken" statt "Schrecken ohne Ende".