Renault 4 E-Tech: Retro-Stromer auch als Van

Der Renault 4 ist zurück – im Retro-Stil, aber mit modernster Elektroantriebstechnik. Die Franzosen bringen das Kultmodell aber auch in einer Nutzfahrzeugvariante an den Start. Die erinnert an den R4 Fourgonnette, der fast 30 Jahre lang zum Renault-Portfolio gehörte.

Stauraum statt Rückbank In Frankreich tritt der neue Van in den Varianten Société Réversible (M1-Zulassung) und Société Van (N1-Zulassung) an. Diese Fahrzeuge eignen sich für den gewerblichen Einsatz durch Handwerker, Lieferdienste, Serviceunternehmen und Flotten. Durch den Verzicht auf die Rücksitzanlage ergibt sich im weiterhin verglasten Fond ein Stauraum mit einem Volumen von 940 Litern. Unter dem Ladeboden bietet ein Staufach weitere 55 Liter Platz. Den Nutzfahrzeugcharakter unterstreichen eine Laderaumwanne sowie zusätzliche Zurrösen zur Ladungssicherung. Die maximale Ladelänge liegt bei 1,20 Meter. Die Nutzlast wird mit bis zu 345 Kilogramm angegeben. Zur Serienausstattung gehören eine Gepäckraumabdeckung und eine Antirutschmatte. Vom Passagierabteil grenzt ein Trenngitter den Laderaum ab.

Den Antrieb der Van-Varianten übernimmt der bekannte 110 kW (150 PS) starke Elektromotor in Kombination mit der 42 kWh großen Batterie. Die Reichweite soll bei bis zu 409 Kilometern liegen.