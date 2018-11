Vor der L.A. Autoshow hatte Rivian schon den rein elektrisch angetriebenen Pick-up R1T vorgestellt. Auf der US-Messe folgt nun der siebensitzige SUV R1S. Der nutzt die gleiche Elektroantriebsplattform wie der Pick-up. Sprich: Im „Skateboard“ werden die Batterien und alle Antriebskomponenten gebündelt.

Damit verfügt auch der knapp fünf Meter lange und zwei Meter breite SUV R1S (Radstand: 3,45 Meter) über eine von 105 bis 180 kWh skalierbare Batterie, die Reichweiten zwischen knapp 390 und 640 Kilometern möglich machen soll. Geladen wird mit bis zu 160 kW Leistung, Strom für 320 Kilometer soll sich damit in 30 Minuten zapfen lassen. Den Antrieb übernehmen vier Elektromotoren, an jedem Rad einer. Deren Leistung liegt bei jeweils 147 kW, die Systemleistung variiert je nach Konfiguration zwischen 300 und 522 kW. Damit soll der SUV in knapp über drei Sekunden von Null auf 100 km/h spurten. Die Bodenfreiheit lässt sich per Luftfederfahrwerk variieren.

Sieben Sitze auf drei Reihen

Im Innenraum bietet der Rivian R1S drei Sitzreihen mit einer 2+3+2-Sitzkonfiguration. Die mittlere Bank lässt sich dreigeteilt umlegen, die dritte Sitzreihe setzt auf zwei Einzelsitze. Als mögliche Zuladung werden 800 Kilogramm genannt, an die Hängerkupplung darf der SUV 3,5 Tonnen nehmen. Der Kofferraum unter der Fronthaube schluckt 330 Liter, der Laderaum hinter Reihe drei 180 Liter. Das Cockpit des R1S setzt auf mehrere Touchscreen sowie eine komplette Vernetzung.

Zu haben sein soll der Rivian R1S ab 2020 zu Preisen ab 65.000 Dollar (hier sind staatliche Zuschüsse bereits abgezogen). Reservierungen sind ab sofort gegen eine Anzahlung von 1.000 Dollar möglich.