Rolls-Royce Spectre: Dieser Rabatt auf 400.000-Dollar-Auto ist echt putzig!

Als in Deutschland die E-Auto-Kaufprämie Ende 2023 überstürzt abgeschafft wurde, brachen die Neuzulassungen von Batteriefahrzeugen quasi über Nacht ein. In den USA hat die Trump-Regierung kürzlich ebenfalls sämtliche Fördermaßnahmen für Elektroautos einkassiert. Das hat kurz vor dem Stichtag 30. September 2025 zu einer kurzen Zulassungs-Rally geführt und ersten Prognosen zufolge sehen auch die Oktober-Zahlen gar nicht so schlecht aus. Wobei natürlich abgewartet werden muss, bis sich ein allgemeiner Trend über einen längeren Zeitraum zeigt.

Hersteller-Rabatte statt stattlicher Prämie Dabei zeigt sich in den USA gerade ein Phänomen, das wir auch in Deutschland nach Abschaffung der Förderprämie beobachtet haben: Die Autohersteller legen selbst Rabattprogramme auf, um den Wegfall der staatlichen Prämie ein Stück weit auszugleichen. Wie nun bekannt wurde, treibt das auch einige seltsame Blüten. Denn offensichtlich bietet sogar Rolls-Royce einen Nachlass auf den Spectre an. Wie "Cars Direct" berichtet, gewährt der Edelhersteller auf sein Elektro-Coupé aktuell einen Leasing-Bonus in Höhe von 5.000 Dollar. Das gehe aus einem internen Rundschreiben hervor, das die zum BMW-Konzern gehörende Marke kürzlich an seine Händler verschickt habe, schreibt die Autohandels-Plattform.

Um das einzuordnen: Der US-Website "Car and Driver" zufolge (Rolls-Royce kommuniziert grundsätzlich keine Listenpreise) startet der Spectre des Modelljahres 2025 in den USA bei einem Tarif von 397.750 Dollar zuzüglich Überführung und Gebühren; das entspricht nach aktuellem Umrechnungskurs etwa 344.000 Euro. Der Nachlass beträgt demnach immerhin ungefähr 1,25 Prozent des Listenpreises. Oder man spart sich damit fast eine Leasingrate: Die Rolls-Royce-Vertretung in Beverly Hills bietet aktuell einen 2025er Spectre in der Topversion Black Badge für 5.599 Dollar monatlich an – bei einer Sonderzahlung von 49.999 Dollar, 48-monatiger Laufzeit und 2.500 Meilen (4.023 Kilometer) pro Jahr.

Von den Reichen lernt man sparen Ob da so mancher Superreicher ins Grübeln kommt? Wenn ja, dann muss sich die Person schnell entscheiden. Das Angebot gilt vorerst nur bis zum 30. November und für den Spectre der Modelljahre 2025 sowie 2026. Rolls-Royce gleicht damit laut "Cars Direct" die zuvor weggefallene staatliche Steuergutschrift von 7.500 Dollar zu einem großen Teil aus. Dafür war das Luxus-Coupé eigentlich deutlich zu teuer. Doch wer sich den Spectre als Leasing-Fahrzeug gönnte, durfte die Förderprämie dennoch in Anspruch nehmen.

Wie oft die Kundinnen und Kunden das wirklich in Anspruch genommen haben, ist leider nicht bekannt. Allzu häufig dürfte es nicht passiert sein, schließlich steht diese Klientel eher in dem Ruf, lieber viel Geld in exklusive Ausstattungsdetails zu investieren, als Sonderangeboten und Nachlässen hinterherzujagen. Doch Rolls-Royce scheint zu glauben, einen gewissen Teil seiner Kundschaft mit dem Rabatt von einem Leasing-Geschäft überzeugen zu können – sonst hätten die Briten das Programm nicht aufgelegt.