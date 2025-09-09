Setra S 517 HD H2 Coach: Reisebus mit Brennstoffzelle

Daimler Buses hat einen Setra S 517 HD auf Brennstoffzelle umgebaut und schickt diesen Bus auf Testfahrten. Der H 2 Coach soll mit einer Wasserstoff-Tankfüllung 800 km weit fahren. Für den ersten Brennstoffzellenbus von Setra haben die Entwickler Antriebskomponenten aus dem Mercedes-Benz GenH2 Truck angepasst. Die Brennstoffzelle kommt von Cellcentric, einem 2021 gegründeten Unternehmen mit Sitz in Kirchheim/Teck südöstlich von Stuttgart, an dem Daimler Truck und Volvo AB je zur Hälfte beteiligt sind.

E-Antrieb mit 400 kW und 2.470 Nm Der Antrieb besteht aus drei Komponenten: Eine 300 kW starke Brennstoffzelle wandelt den Wasserstoff aus den 46 Kilogramm fassenden Tanks in elektrische Energie um. Mit der elektrischen Energie aus der Brennstoffzelle treibt ein Elektromotor den Bus an. Der Antrieb kann 320 kW (435 PS) Dauer- und 400 kW (544 PS) Spitzenleistung an die Antriebsräder schicken. Das Drehmoment liegt dauerhaft bei 1.360 Nm, in der Spitze sind 2.470 Nm möglich. Ein Batteriepaket kann Energie zwischenspeichern und so die Brennstoffzelle unterstützen.

Vorteile: Leise und schnell betankt Der Brennstoffzellenbus hat ein Leergewicht von 24,7 Tonnen und eine Zulassung als Erprobungsfahrzeug nach Paragraf 19.6 der Straßenverkehrsordnung. Damit darf der Bus auch auf öffentlichen Straßen Testfahrten unternehmen. Setra sieht die Brennstoffzelle als "vielversprechende Alternative zu dieselbetriebenen Fahrzeugen" und nennt den leiseren Antrieb sowie eine bessere Luftqualität in den Städten als Vorteile. Gegenüber einem elektrischen Bus seien die Reichweite höher und die Betankungszeiten kürzer.