Skoda Enyaq iV Modellpflege 2022 Neue Software optimiert Reichweite und Vernetzung

Wenn sich Autos digital und kabellos auffrischen lassen, bringt das im Idealfall drei elementare Vorteile mit sich. Erstens: Die Modellpflege-Zyklen werden deutlich kürzer. Zweitens: Auch die Halterinnen und Halter bereits verkaufter Autos können in den Genuss der Neuerungen kommen. Und drittens: Die Kundinnen und Kunden müssen nicht für jedes Software-Update in die Werkstatt. Skoda bringt im Sommer 2022 eine Modellauffrischung für den Enyaq iV an den Start, die jedoch nur zwei dieser Vorteile vereint.

Der Elektro-SUV erhält die neue Software ME3, die sich in mehrerlei Hinsicht auswirkt. Zuvorderst profitiert die Reichweite davon, weil die Batterie nun schneller ins optimale Temperaturfenster gebracht und länger darin gehalten wird. Neue Reichweiten nennt Skoda bisher allerdings nur für das Enyaq Coupé, das sofort mit dem soeben erfolgten Produktionsstart von den Neuerungen profitiert. So soll die heckgetriebene 60er-Version mit 62-Kilowattstunden-Batterie nach WLTP-Zyklus 416 Kilometer weit kommen. Das Skoda Enyaq Coupé iV 80 mit Heckmotor und 82-Kilowattstunden-Akku verfügt über eine Reichweite von 544 Kilometern. 520 Kilometer stehen für dessen zweimotorige Allradversion im Datenblatt.

Schneller laden oder Akku schonen

Das Software-Update bringt einen weiteren Vorteil auf Langstrecken mit sich: Der Enyaq kann künftig schneller laden, und zwar mit bis zu 120 (mit kleinem Akku) oder gar 135 kW (mit großer Batterie). Damit verkürzt sich die Ladezeit von zehn auf 80 Prozent der Akkukapazität auf 35 Minuten. Das genaue Gegenteil bewirkt der neue Batteriepflegemodus. Damit wird der Akku beim nächsten Ladevorgang lediglich zu maximal 80 Prozent aufgeladen. Außerdem reduziert das Programm die Geschwindigkeit für das Laden mit Gleichstrom und die maximale Ladeleistung, um Leistungsspitzen zu vermeiden. Das soll die Lebensdauer des Energiespeichers verlängern.

Skoda Auto Deutschland GmbH Die Vorteile des Software-Updates auf einen Blick.

Die ME3-Software verschafft den Allradversionen des Skoda Enyaq zudem ein neues Fahrprofil. Der Modus "Traction" ist für das Fahren auf unbefestigten Wegen oder glattem Untergrund gedacht und bietet einen konstanten Allradantrieb bei Geschwindigkeiten bis zu 20 km/h. In dieser Abstimmung greift unter anderem die Antriebsschlupfregelung (ASR) beim Anfahren weniger ein.

Besser zu bedienende und ablesbare Monitore

Erleichtert wird auch die Ladesteuerung. So lässt sich im Navigationssystem über die Schaltfläche "Hinzufügen" eine alternative Ladestation in die aktuelle Route integrieren. Die Lade- und Reichweitengrafik umfasst jetzt auch die Anzeige des Fahrziels und nötiger Ladepausen. Für alle geplanten "Tankstopps" werden die verbleibende Batteriekapazität und die vorgesehene Ladedauer detailliert angegeben.

Die aufgefrischte Software wirkt sich auch im Innenraum aus. Die digitalen Instrumente zeigen die Entfernung des Enyaq zu Fahrzeugen in der Umgebung nun anders an und informieren jetzt über die Fahrdaten als eigenständiges Profil am rechten Rand sowie über die verbleibende Akkukapazität mit einem Prozentwert. Letzterer wird nun auch im Bild des Head-up-Displays präsentiert, das fortan zudem eine dreidimensionale Darstellung der Entfernung bis zum Ziel beinhaltet. Die Optik des zentralen Infotainment-Bildschirms – speziell jene der Navigation – hat Skoda ebenso angepasst und verbessert wie einige Konnektivitäts-Funktionen. Der Elektro-SUV soll darüber hinaus in Form eines verbesserten Bildes der Rückfahrkamera und intuitiver zu bedienende Assistenzsysteme von der ME3-Software profitieren.

Auch für Bestandsautos verfügbar

Alle neu gebauten Exemplare des Skoda Enyaq iV samt der Coupé-Version kommen direkt in den Genuss der intelligenten Software-Steuerung. Kundinnen und Kunden, die ihr Auto bereits nutzen, können es ab der zweiten Jahreshälfte 2022 ebenfalls erhalten – und zwar kostenlos. Dazu müssen sie allerdings eine Skoda-Werkstatt aufsuchen.

Fazit

Skoda spendiert dem Enyaq iV und dessen Coupé-Version eine neue Software, die sich positiv auf alles, was mit der Batterie zusammenhängt, sowie einige Funktionen im Innenraum auswirken soll. Auch Bestandskunden kommen kostenfrei in den Genuss der Neuerungen, müssen dafür aber eine Vertragswerkstatt aufsuchen.