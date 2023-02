Skoda Enyaq RS iV mit Driftrekord König der Drift-Nische

Mit Rekorden ist das so eine Sache, auch mit denen, die im legendären Guinness Buch der Rekorde aufgeführt werden. Man muss sich nur die richtige Nische aussuchen und kann so schnell zum Rekordhalter werden. Auch der tschechische Autobauer Skoda hat sich nun so eine Nische ausgesucht und sich in Querfahrt zum neuen Rekordhalter gekrönt.

Über 7 Kilometer quer

Der Skoda Enyaq RS iV trat in den Kategorien "Längster ununterbrochener Drift eines Fahrzeugs auf Eis" sowie "Längster ununterbrochener Drift eines Fahrzeugs auf Eis in einem Elektrofahrzeug" an. Gefahren wurde am 19. Januar 2023 auf einem zugefrorenen See bei Östersund in Schweden. Am Volant des Elektro-SUV agierte der britische Automobiljournalist Richard Meaden.

Meaden driftete mit dem Enyaq RS iV für mehr als 15 Minuten und kontrolliert über eine Distanz von 7,351 Kilometern und hält damit einen neuen, offiziell bestätigten Rekord. Der bisherige Rekord wurde im Jahr 2022 in China aufgestellt und lag bei 6,231 Kilometern. Gleichzeitig gelang Meaden und dem Škoda Enyaq RS iV auch ein zweiter Rekord für den "Längsten ununterbrochenen Drift eines Fahrzeugs auf Eis in einem Elektrofahrzeug".

Der Enyaq RS iV umrundete den 188,496 Meter langen Driftkurs auf seiner Rekordfahrt in 15:58 Minuten 39 Mal. Dabei erreichte der Enyaq RS iV eine Höchstgeschwindigkeit von 48,69 km/h und kam an der langsamsten Stelle auf 31,64 km/h.

Für den Rekordversuch auf der 40 Zentimeter dicken Eisschicht setzte Skoda auf ein Serienfahrzeug mit 20-Zoll-Leichtmetallrädern. Die extra aufgezogenen 245/35-R20 Michelin-Reifen Däckproffsen auf der Vorderachse waren mit 600 5-mm-Spikes bestückt, während auf der Hinterachse die Nokian-Reifen Hakkapelitta vom Format 255/45-R20 mit 300 2-mm-Spikes für Haftung sorgten.

Den Rekordfahrten gingen zahlreiche Testläufen mit verschiedenen Reifenkombinationen voraus. Insgesamt investierte die Skoda-Mannschaft über fünf Tage hinweg insgesamt 18 Stunden in die "Suche nach dem perfekten Drift".

Fazit

Skoda hat zwei neue Elektroauto-Rekorde eingefahren. Nein, nicht in Sachen Reichweite, sondern beim Thema Querfahrt. Nicht, dass die irgendwelche Relevanz hätten, aber keiner driftet länger mit einem Elektroauto auf dem Eis als die Tschechen. Was quer mit einem E-Auto geht, hatte Porsche schon 2020 mit einem 42,171 Kilometer langen Drift bewiesen.