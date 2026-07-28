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E-Auto

Sonnenblenden aus "Pappe" und enger Fond: Mercedes C-Klasse Elektro im Innenraum-Check

Mercedes C-Klasse Innenraum-Check
XL‑Screens, Vegan‑Zertifikat, doch hinten ist’s eng

Die Elektro-C-Klasse hat Komfortsitze wie aus dem Mercedes-Lehrbuch, dazu Ladeschalen und Walzen zur besseren Bedienung. Doch passt die Familie wirklich rein? Wir haben bereits probegesessen und probebedient.

ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 28.07.2026
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Direkt nach dem Einsteigen in die neue elektrische C-Klasse wird klar: Cockpit und Interieur haben mit der bekannten C-Klasse überhaupt nichts gemein. Vielmehr ähnelt es sehr dem Innenleben des etwas kürzeren elektrischen GLC. Er präsentiert also erneut die opulente Zusammenstellung der großen Screens vor Fahrer und Beifahrer und seitlich die schicken Luftausströmer.

Sonnenblenden, die sich nach Pappe anfühlen

In der Mittelkonsole finden sich die Bedienleiste mit echten Tasten plus Lautstärke-Walze, dazu zwei Cupholder und zwei belüftete Schalen für kabelloses Laden. Alles Weitere lässt sich in einer Ablage unter der Konsole verräumen, ist dann aber auch nicht mehr geschwind zu fassen. Die Arme liegen auf der weich gepolsterten Auflage, die sich ...

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