Stellantis-Nutzfahrzeug-Zukunft: Neue Transporter, Pick-ups und Wunderkiste

Im Rahmen des Investor Day am 21. Mai 2026 in Auburn Hills (Michigan) hat Stellantis auch seinen Nutzfahrzeugfahrplan mit dem Titel "Pro One Next" bis zum Jahr 2030 vorgestellt. Die Ziele sind ambitioniert. Der Multimarken-Konzern will seinen Umsatz um 30 Prozent steigern und so die weltweite Marktführerschaft bei den Nutzfahrzeugen übernehmen.

Transporter mit Hybridantrieben Der Plan dafür sieht die Einführung von elf neuen Modellen weltweit vor. Dabei sollen Kernmodelle erneuert, aber auch völlig neue Segmente besetzt werden. Angekündigt wurden zwei neuen Multi-Energie-Plattformen für Transporter, die auf der STLA Brain-Architektur basieren, sowie je eine Plattform für mittelgroße und große Transporter. Das Antriebsportfolio wird Elektro-, Hybrid- und klassische Verbrennungsmotoren – den Schwerpunkt werden aber Hybridantriebe bilden. Bei Nutzlast, Ladevolumen und Anpassungsmöglichkeiten sollen sie neue Maßstäbe in ihrer Klasse setzen.

Darüber hinaus wird es bis 2030 vier Produktneuheiten geben: eine überarbeitete Version der Kleintransporter mit besonderem Fokus auf Südamerika, eine umfassende Überarbeitung des weltweit führenden Kompakt-Transporters sowie die Einführung von zwei neuen Elektromotoren über die gesamte Modellpalette hinweg, einschließlich neuer LFP- und NMC-Batterien, die die Reichweite erhöhen und die Preise drücken sollen.

Neue Pick-ups in allen Größen Stärker in den Fokus rücken bei Stellantis auch Pick-up-Modelle. In Südamerika stärkt das Unternehmen seine Präsenz durch die Modellpflege der kleinen, kompakten Pick-ups Fiat Strada und Fiat Toro, während in Nordamerika der neue Ram Rampage vor der Markteinführung steht. Aber auch die Full-Size-Pick-up-Modellpalette in Nordamerika, wir sprechen hier von RAM, soll erneuert werden. Geplant ist die lange verzögerte Markteinführung des RAM 1500 Ramcharger, einer Elektro-Variante mit Range Extender.

Bei den mittelgroßen Pick-ups wird Stellantis im Rahmen einer bestehenden strategischen Partnerschaft ein neues Flaggschiffmodell entwickeln, zudem wird ein neuer mittelgroßer Pick-up der Marke RAM für den nordamerikanischen Markt eingeführt. Einen Ausblick auf dieses Modell lieferte bereits das Konzept Dakota Nightfall.

Autonome Letzte-Meile-Box Einen völlig anderen Weg verfolgt das Konzeptfahrzeug "Box on Wheels", das auf der IAA Transportation in Hannover vorgestellt werden soll. Die Elektrokiste soll völlig autonom Zustellungen auf der letzten Meile übernehmen.