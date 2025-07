Subaru E-Outback: Ein amerikanischer Japaner mit neuem Namen

Ebenfalls bereits präsentiert, allerdings nur für die USA, wurde der Subaru Trailseeker (siehe Fotoshow) als Zwilling zum Toyota bZ4X Touring . Jetzt wird eben dieser Trailseeker auch Teil der europäischen Subaru-Elektroauto-Offensive. Allerdings besinnen sich die Japaner dabei auf eine hierzulande traditionell starke Modellbezeichnung. Aus dem US-Trailseeker wird so in Europa der neue Subaru E-Outback.

Der Subaru E-Outback vereint alles, was Fahrer an seinem bewährten benzinbetriebenen Bruder schätzen – Vielseitigkeit, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit – mit begeisternder Elektroleistung und ausgefeilter Technologie, erklärt Subaru in seinem Pressetext.

Von null auf 100 km/h spurtet der Subaru E-Outback in 4,4 Sekunden. Angehängt werden dürfen bis zu 1,5 Tonnen. Und die Bodenfreiheit von 210 Millimetern erlaubt zusammen mit dem Allradantrieb Ausflüge in gröberes Gelände. Unterstützung gibt es dabei durch verschiedene (Gelände-)Fahrmodi.

Formal wirkt der E-Outback, ganz in alter Outback-Tradition, wie ein höhergelegter Kombi. Den Solterra, auf dem der E-Outback aufbaut, überragt der Elektrokombi in der Länge um gut 15 Zentimeter, in der Höhe sind es knapp 2,5 Zentimeter. Das Größenwachstum sorgt für mehr Platz für Passagiere und Gepäck. Eine Dachreling erweitert den Nutzwert zudem. Das E-Outback-Gesicht prägen eine neue Licht-Signatur mit einem beleuchteten Sechs-Sterne-Logo und anders gestalteten Scheinwerfern. Die üppig beplankten Radläufe geben Leichtmetallfelgen in Größen von 18 bis 20 Zoll eine Heimat.