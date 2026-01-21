Tesla Cybertruck 2025: horrender Absatzeinbruch

Nachdem der Tesla Cybertruck im Jahr 2024 als erfolgreichstes Elektro-Pickup-Fahrzeug in den USA aufgestiegen war, zeigte der Markt 2025 eine dramatische Kehrtwende. Statt den Trend fortzusetzen, verzeichnete das Modell einen nahezu 50-prozentigen Einbruch der Verkaufszahlen, was es zum größten Verlierer unter den Elektrofahrzeugen auf dem US-Markt gemacht hat. In einer Analyse stellen die Experten von Cox Automotive fest, dass die Verkaufszahlen des Cybertrucks von rund 39.000 Einheiten im Jahr 2024 auf nur noch etwa 20.200 Einheiten im Jahr 2025 gesunken sind – ein Rückgang von fast 19.000 Fahrzeugen. Selbst Pessimisten hatten im ersten Quartal 2025 mit einem Absatz von immerhin noch 29.000 Fahrzeugen gerechnet.



Tesla Chef Elon Musk hat den Cybertruck einmal als "bestes Produkt aller Zeiten" bezeichnet. Allerdings gehören Übertreibungen, Prahlerei und falsche Ankündigungen zu seinem täglichen Geschäfts-Repertoire. Kurz vor dem Jahreswechsel 2025/2026 tauchten auf anscheinend von Fake-News lebenden Social-Media-Kanälen mit Tesla-Bezug Gerüchte auf, der Cybertruck sei bis zum Jahresende ausverkauft. Ein Klick genügt, um solche Aussagen zu widerlegen – Evinventory vermeldet permanent, wie viele Cybertrucks in den USA bei Händlern im Angebot sind.



An der Küste ja – auf dem Land nein

In den Küstenstreifen der USA ist der Cybertruck optisch allgegenwärtig, im Landesinneren glänzt er gefühlt durch totale Abwesenheit. In den sonnigen Küstenorten Floridas folieren ihn die Fahrer – oft in rot, hellblau, ocker oder mit einer stilisierten US-Flagge. Bleibt die Edelstahl-Oberfläche unfoliert und unpoliert, sieht sie nach einer Weile an den Kanten ein wenig verwittert aus. Im Gegensatz zu seinem Image als reines Privatfahrzeug, nutzen in Florida auch Handwerksbetriebe den Cybertruck. Was einige Cybertruck-Eigentümer aus US-Social-Media-Kanälen moniert haben: Die Software und die Systeme zum teilautonomen Fahren mit dem Assistenz-System FSD (Full Self-Driving) seien teilweise erheblich schlechter als bei ihren anderen Tesla-Modellen, auf denen der gleiche Softwarestand aufgespielt ist.

Für den Absturz der Cybertruck-Verkaufszahlen gibt es mehrere Gründe. Zunächst einmal war der Cybertruck zu Beginn ein echter Verkaufserfolg, da er mit seinem einzigartigen Design extrovertierte Käufer ansprach. Doch nach dem ersten Hype kehrte sich die Nachfrage schnell um. Tesla hatte in Texas eine Produktionskapazität von über 125.000 Fahrzeugen pro Jahr aufgebaut, eine Zahl, die in den ersten Monaten des Marktes vielleicht gerechtfertigt schien, jedoch die tatsächliche Nachfrage bei Weitem überschätzte. Und Musk hatte sogar eine jährliche Produktion von 250.000 Exemplaren in Aussicht gestellt.

2025 ist der Absatz des Tesla Cybertruck massiv eingebrochen.

Keine staatliche Unterstützung für E-Fahrzeuge

Ein weiterer wichtiger Faktor war der Wegfall des 7.500-Dollar-Steuergutscheins für Elektrofahrzeuge. Dieser Zuschuss, der viele Käufer motiviert hatte, fiel 2025 weg, was den Absatz vieler Elektrofahrzeuge – auch des Cybertrucks – beeinträchtigte. Ford hatte mit seinem elektrischen F-150 Lightning den Cybertruck zwischenzeitlich beim Absatz knapp überholt – aufgrund schwindender Nachfrage ist das Modell inzwischen eingestellt.

Hinzu kommt, dass viele der frühen Käufer des Cybertrucks Enthusiasten waren, die mit den steigenden Cybertruck-Preisen zunehmend unzufrieden waren. In der Tat ist der Cybertruck deutlich teurer als ursprünglich angekündigt, seine Reichweite ist niedriger und die in Aussicht gestellte Zusatzbatterie für mehr Reichweite ist längst vom Tisch. Und auch bei der Qualität gab es Handlungsbedarf – der Cybertruck gehörte 2025 zu den am meisten zurückgerufenen Modellen in den USA.

Der Chevrolet Equinox EV hat auf dem US-Markt 2025 bei den Verkäufen kräftig zugelegt.

Erfolgreiche US-Elektromodelle 2025

Im Gegensatz zum Cybertruck konnten einige Modelle, wie der Chevrolet Equinox EV oder der Honda Prologue (basieren beide auf GMs Ultium-Plattform und sind Konkurrenzmodelle von VW ID.4 und Hyundai Ioniq 5), von der Marktsituation profitieren und verzeichneten im Jahr 2025 beachtliche Verkaufssteigerungen. Der Equinox EV verdoppelte seinen Absatz. Und der Ford Mustang Mach-E sowie der besagte Hyundai Ioniq 5 haben sich 2025 auf dem US-Markt behauptet.