Tesla Model Y L: Für China in Lang und als echter Sechssitzer

Ein Tesla Model Y mit mehr als fünf Sitzplätzen ist eigentlich nichts Neues. Bis zum Facelift war die dritte versenkbare Sitzreihe regulär verfügbar. Die zusätzlichen Sitze galten aber eher als Notsitze, die man maximal Kindern und auch denen nur über kurze Strecken zumuten konnte. Mit dem Wechsel zur Modellversion Juniper ist die optionale dritte Sitzreihe entfallen.

In den USA informiert Tesla im Juni 2025 Newsletter-Abonnenten, dass das Model Y bald wieder als Siebensitzer, aber mit ausreichend Stauraum für das Gepäck von allen Passagieren angeboten werden soll. Sieben Sitze und Platz für deren Gepäck – das schließt die alte Version mit den Notsitzen quasi aus. Hier kommt der chinesische Markt ins Spiel.

Mehr Radstand schafft mehr Platz Tesla entwickelt für den lokalen Markt eine Model-Y-Version mit verlängertem Radstand, mit dem die Amerikaner auf die hohe Nachfrage nach solchen Modellen reagieren wollen. Über das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnik(MIIT), bei dem Autohersteller Informationen und Bilder zu neuen Modellen hinterlegen müssen, sind jetzt erste Infos und Bilder zum neuen, langen Model Y aufgetaucht. Als Name wird Model Y L genannt.

MIIT Im Heckbereich wird die Dachlinie der Langversion etwas höher ausgeführt.



Der Radstand liegt mit 3.040 Millimeter 150 Millimeter über dem des Fünfsitzers. Die Gesamtlänge wird mit 4.976 Millimeter angegeben. Damit liegt das Längenwachstum bei 179 Millimeter. Hinzu kommt eine im Heckbereich höher verlaufende Dachlinie, die für ausreichend Kopffreiheit in der dritten Sitzreihe sorgen soll. Für China ist die Langversion offensichtlich als Sechssitzer ausgelegt – mit zwei luxuriösen Sitzen in der zweiten Reihe und zwei weiteren Sitzen in der dritten Reihe. Andere Märkte könnten mit einer durchgehenden Bank in Reihe zwei und den neuen Fondsitzen Versionen mit sieben Sitzplätzen bekommen.

Für das kommende China-Modell hält das MIIT auch erste Antriebsdaten bereit. Als Allradmodell setzt das Model Y L auf einen 142-kW-Motor an der Vorderachse und eine 198 kW starke E-Maschine an der Hinterachse. Die Gesamtleistung liegt bei 340 kW, das Gewicht bei 2.088 Kilogramm und damit um 96 Kilogramm über dem des Fünfsitzers. Verbaut werden in China NMC-Batterien von LG.

MIIT Das Model Y L bringt 15 cm mehr Radstand und fast 18 cm mehr Länge mit.



Gebaut werden soll das lange Model Y in der Giga-Fabrik in Shanghai; und zwar schon ab diesem Sommer. Der Marktstart in China wird für Herbst 2025 erwartet.